Tänak: panime endast välja 50-60 protsenti

Tänaku jaoks oli tegemist alles hooaja teise pjedestaalikohaga pärast Arktika ralli võitu. Seejärel ei õnnestunud tal Horvaatias, Portugalis ja Sardiinias kolme hulka tulla.

"Ühest küljest on hea olla tagasi pjedestaalil ja võtta punktikatselt maksimumpunktid, aga see on meeskonna jaoks olnud järjekordne raske nädalalõpp," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Ma olen endast välja pannud 50-60 protsenti, et mitte teha vigu ja sõita nii sujuvalt kui võimalik. Reede oli nõudlik - nagu Safari ralli olema peabki - ja täna hommikul oli jälle samamoodi."

"See võistlus on avaldanud muljet ning teha midagi erinevat ja unikaalset pakub naudingut - näiteks reedene fesh-fesh [eriline liivatolm, mis näib visuaalselt moodustavat kõva pinnase, aga on tegelikult pehme], mis esitab väljakutseid ja on kui seiklus."

Hyundail oli võimalus ralli ka võita, aga Thierry Neuville'i autol purunes pühapäeva hommikul tagavedrustus. "Kahju, et Thierryl sel nädalalõpul asjad välja ei mänginud. Nüüd läheme tagasi Eestisse, minu kodurallile, mis peaks olema tore," lisas Tänak.

Mõistagi oli morn ka Hyundai tiimipealik, sest lisaks Neuville'ile katkestas juba avapäeval ka tiimi kolmas number Dani Sordo.

"Me ei saa rahule jääda. See on kolmas ralli järjest, kus meil esineb probleeme. Nii et seda ei saa nimetada ebaõnneks. Vabandusi pole, nii lihtsalt ei tohiks juhtuda," oli itaallane resoluutne.

"Me peame mõistma, mis toimub. Meil on kasutada samad detailid, mis eelmisel aastal näiteks Türgi ja Sardiinia rallidel. Me oleme parandanud kiirust, aga meil napib töökindlust ja me peame mõistma, miks. See lihtsalt pole vastuvõetav."

Autoralli MM-sari jätkub 15.-18. juulil peetava Rally Estoniaga.