Nadal võttis Roomas Zverevilt revanši

Kui eelmisel reedel langes Nadal lõpuks Madridi Masters-sarja turniiri võitnud Alexander Zverevi tõttu veerandfinaalis turniirilt välja, sai sel reedel Nadal sakslaselt revanši.

34-aastane hispaanlane alustas mängu nelja järjestikuse geimivõiduga ning pärast kaht geimi, kus Zverev peale jäi, lõpetas Nadal esimese seti 6:3 seisuga. Teine sett möödus tasavägisemalt ning mängijad vahetasid geimivõitusid kuni 2:2 seisuni, misjärel haaras initsiatiivi Nadal, kes võitis kaks järjestikust geimi. Seejärel vahetasid mängijad taas geime, kuni Nadal lõpuks otsustavalt teise seti 6:4 võitis.

Võidukas hispaanlane lõi kaks tundi kestnud kohtumises neli ässa Zverevi üheksa vastu. Hispaanlane tegi kolm topeltviga, Zverevi arvele jäi topeltvigu viis.

Nadali pääs poolfinaali on tema karjääri 12. Rooma väljakutel. Varasemalt ei ole Nadal poolfinaalis kaotanud, üheksal korral on maailma neljas reket ka Roomas karikat tõstnud.

