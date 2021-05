Djokovici alistanud Nadal võitis kümnendat korda Rooma Mastersi

Liivaväljakute kuningas Nadal võitis kaks tundi ja 49 minutit kestnud finaali 7:5, 1:6, 6:3. Djokovic päästis otsustavas setis 2:5 kaotusseisus olles enda pallingul ka ühe matšpalli, aga enda servil oli Nadal kindel ja vormistas võidu teisel matšpallil.

Tegemist oli Nadali ja Djokovici 57. omavahelise matšiga, see on ka profitenniseajastu rekord, keegi teine meestest pole nii palju omavahel vastamisi olnud. Djokovici edu on nüüd napp, ta juhib mängudega 29:28.

Roomas olid Nadal ja Djokovic vastamisi juba üheksandat korda ja Nadal võttis kuuenda võidu. Ühtekokku on Nadal nüüd Roomas triumfeerinud kümnel korral ja sellega viigistas ta Djokovici rekordi Mastersite võitude arvestuses – mõlemal on nüüd 36 Mastersi esikohta. Ühelt turniirilt on rohkem võite ette näidata vaid Nadalil endal, nimelt on ta samuti liival mängitava Monte Carlo Mastersi võitnud koguni 11 korral.

Nadalile on see kolmas järjestikune turniirivõit liival – eelmise hooaja lõpus võitis ta 13. korda Prantsusmaa lahtised, tänavu sai ta esimese turniirivõidu Barcelonas. Ühtekokku on Nadal nüüd enda karjääri jooksul võitnud 88 turniiri.

Tänavused Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused algavad kahe nädala pärast.