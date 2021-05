Kahekordne Norra olümpiakuld ei pääse Pekingisse võite kaitsma

"Olen äärmiselt üllatunud, pettunud ja alla andnud," lausus 30-aastane Haga esmaspäeval NRK-le, kinnitades, et ta ei kuulu Norra murdamaasuusakoondise peatreeneri Ole Morten Iversen plaanidesse. "Mõistagi pole koondisse kuulumine iseenesest mõistetav, kuid olen kogu protsessis ja asjaajamises pettunud."

"Teadsin, et see võib juhtuda, kuid ei arvanud, et sel aastal, sest mu tulemused on olnud piisavalt head," lisas kahekordne olümpiavõitja. "Koondise sõnul soovivad nad panustada sprindisõitudele ja vajavad seetõttu võistkonda rohkem sprintereid. Mõistan otsust, kuid nad käituvad justkui eravõistkond."

Ragnhild Haga on olnud osa Norra naiste kuldsest põlvkonnast, kuhu kuuluvad veel Ingvild Flugstad Östberg, Maiken Caspersen Falla ja Heidi Weng. Lisaks kahele olümpiakullale on Haga tulnud MK-sarjas kümnel korral individuaalarvestuses pjedestaalile.

Haga pole ainus 2018. aasta olümpiavõitja, kes jääb Norra suusakoondise tiheda konkurentsi tõttu Pekingi mängudelt eemale. Sama oli juba varasemalt kinnitanud Didrik Tönseth, kes triumfeeris Pyeongchangis Norra teatemeeskonna koosseisus.