Kontaveit pidi tasavägises mängus taas Sabalenka paremust tunnistama

See oli Kontaveidi ja Sabalenka neljas omavaheline mäng ja seni on kõik kohtumised valgevenelanna võiduga lõppenud.

Kohaliku aja järgi napilt enne südaööd lõppenud võitluslik matš kestis ligi kaks ja pool tundi.

"Ta võitles iga punkti eest ja mängis väga-väga hästi, olin kogu aeg pinge all. Olen väga õnnelik, et võitsin, sest see oli väga raske matš," kiitis Sabalenka võidujärgses intervjuus Kontaveiti. "Tunnen, et teises setis mu tase natuke langes, olin emotsionaalne. Aga püüdsin end maha rahustada ja see oli lõpuks võidu võti."

Avasetis pidi Sabalenka enda kahes esimeses servigeimis päästma kokku kolm murdepalli. 6:5 eduseisus teenis Sabalenka Kontaveidi pallingul esimese murdevõimaluse ja suutis selle ka realiseerida, võites seti 7:5.

Teine sett algas 17-minutilise maratongeimiga, kus Sabalenka päästis seitse murdepalli, aga kaheksanda sai Kontaveit kätte. Eestlanna võitis kindlalt enda pallingugeimi ning seejärel asus Sabalenka servil 40:0 juhtima. Valgevenelanna päästis küll taas kolm murdepalli, aga neljanda sai Kontaveit kätte ja võitis seejärel enda servigeimi nulliga, asudes 4:0 juhtima. Sabalenka sai ühe murde tagasi ja vähendas vahe 3:4-le. Kontaveidi 5:4 eduseisus oli Sabalenkal võimalus seis viigistada, aga Kontaveit realiseeris neljanda settpalli ja võitis seti 6:4.

Otsustavas setis murdis Kontaveit kohe Sabalenka servi, aga kaotas siis järjest kuus geimi ja seti 1:6. Viimaseks jäänud geimis oli Kontaveidil veel kaks murdepalli, aga Sabalenka päästis need serviga.

Sabalenka servis mängus seitse ässa ja tegi kaheksa topeltviga, Kontaveidi vastavad numbrid olid neli ja kolm. Äralöökidest teenis Sabalenka 37 ja Kontaveit 27 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 28 ja valgevenelannal koguni 50, neist 26 tegi ta teises setis. Mängitud punktidest võitis Sabalenka 116 ja Kontaveit 106.

Sabalenka realiseeris mängu jooksul kümnest murdevõimalusest viis, Kontaveidil õnnestus 18 murdepallist ära kasutada kolm.

Kontaveidil olid Stuttgardis kaitsta finaalipunktid, uue nädala edetabelis langeb ta ilmselt kaks kohta. Järgmisena mängib Kontaveit kõrgeima tasemega WTA turniiril Madridis.

Anett Kontaveit Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Enne mängu:

Kontaveit alistas Stuttgardis avaringis WTA põhiturniiri debüüdi teinud 18-aastase sakslanna Julia Middendorfi (WTA -, ITF-i juunioride edetabeli 42.) 6:2, 6:3 ning oli teises ringis 7:5, 6:4 parem maailma neljandast reketist, ameeriklanna Sofia Keninist.

Sabalenka oli avaringis kindlalt 6:2, 6:2 parem hiinlanna Zhang Shuaist (WTA 40.), teises ringis alistas ta 6:4, 6:2 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud sakslanna Anna-Lena Friedsami (WTA 125.).

Kontaveit ja Sabalenka on varasemalt kohtunud kolmel korral ning seni on edu saatnud vaid valgevenelannat. Tänavusel Dubai turniiril võidutses Sabalenka numbritega 6:3, 6:2, aasta varem Dohas 7:5, 2:6, 7:5 ning 2018. aastal Wuhanis 6:3, 6:3. Kõik nende senised omavahelised mängud on olnud Sabalenka meelisväljakuil ehk kõva kattega väljakutel, liival mängivad nad esimest korda.

"Sabalenka on raske vastane, kes mängib väga agressiivselt," kommenteeris Kontaveit kolmapäeval pärast Kenini alistamist. "Siinsed väljakud on kiired, nii et saame näha, kuidas mäng kujuneb. Sõltumata vastasest tunnen end hetkel hästi ja mul on hea meel Stuttgardis tagasi olla," lisas Kontaveit.

Sabalenka mängib Stuttgardis esimest, Kontaveit aga neljandat korda ning iga korraga on tal üha paremini läinud – enda debüüdil 2017. aastal jõudis ta veerandfinaali, aasta hiljem poolfinaali ning 2019. aastal finaali, kus pidi tunnistama Petra Kvitova paremust. Mullu jäi Stuttgardi turniir koroonapandeemia tõttu ära, seega on Kontaveidil tänavu kaitsta tunamullused finaalipunktid.

Alumise tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad turniiril teisena asetatud rumeenlanna Simona Halep (WTA 3.) ja venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 34.).