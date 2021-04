Anett Kontaveit lõpetas treener Nigel Searsiga koostöö

"Tundsin, et on aeg edasi liikuda," avaldas Kontaveit enda kodulehel. "Olen Nigelile selle aja ja pühendumise eest väga tänulik! Mu mäng arenes kolme aastaga päris palju, läksin paljudes asjades paremaks, mu mäng muutus kindlamaks ja stabiilsemaks – see on kindlasti tänu talle. Ta oli väga hea treener! Jään seda aega väga positiivselt meenutama."

Kontaveidi ja Searsi koostöö algas 2018. aasta juunis. Sama aasta sügisel jõudis Kontaveit Wuhanis finaali, 2019. aasta kevadel mängis ta Miamis poolfinaalis ja Stuttgardis finaalis. Mullu jõudis Kontaveit esimest korda suure slämmi turniiril veerandfinaali, augustis mängis ta Palermos finaalis ja sel hooajal jõudis ta Austraalia lahtiste meistrivõistluste eelturniiril finaali. Lisaks tõusis Kontaveit maailma edetabelis enda karjääri parimale ehk 14. kohale.

"Minu arvates oli meil Anetiga hea koostöö. Oleme koos mööda maailma reisinud ja meil on olnud suurepäraseid ühiseid kogemusi, oleme alati väga hästi läbi saanud ja ma olen õnnelik, et olen saanud olla osaline tema arenguteel," lausus Sears. "Ta saavutas selle perioodi jooksul väga palju, kuigi treenerina tahaks alati veelgi enamat! Usun, et Anetil on potentsiaali jõuda maailma esikümnesse ja kõvasti tööd tehes võib temast saada ka slämmiturniiridel tiitlinõudleja."

"Kahtlemata on Aneti üldine mängutase viimase kolme aastaga arenenud. Ta on rohkem oskusi omandanud ja mängib mitmekülgsemalt," lisas 64-aastane britt. "Lisaks edetabelis 14. kohale tõusmisele ja mitmele finaalikohale sai ta nende aastate jooksul veel mitmeid väärt võite ja mängis suurepäraseid matše. Soovin talle edaspidiseks kõike head!"

Kontaveiti asub abistama Ain Suurthal, kes sõitis juba Madridi, kus Eesti esinumber järgmisena mängib. "Sellel tasemel, kuhu nüüd Aneti kutse peale satun, olen esmakordselt. Tema koostööpakkumine oli väga suur üllatus, võtsin selle rõõmuga vastu," lausus Suurthal. "Pikalt mõtlemata, sest see töö on põnev, aga ka väga suure vastutusega. Väljakutse, kus loodan enda teadmised ja oskused maksimaalselt Anetile välja pakkuda ja oleks lihtsalt suurepärane, kui ta endale neist kasu leiab ja mängu üle kanda suudab."