Kontaveit alistas maailma neljanda reketi ja jõudis veerandfinaali

See on Kontaveidi hooaja esimene ja ühtekokku karjääri 12. võit esikümnemängija üle ning ühtlasi karjääri neljas võit esiviisikusse kuuluva mängija üle (12 kaotuse kõrval).

"Olen väga õnnelik, et suutsin võita. Ta on väga hea mängija ja see oli raske mäng, seetõttu olen õnnelik, et võitsin," tunnistas Kontaveit mängu järel väljakul antud intervjuus. "Tundsin, et mul olid esimeses setis võimalused, mida ma ei suutnud ära kasutada ja ma polnud endaga rahul, aga mul õnnestus sett ikkagi võita ja tundsin, et see muutis mind veidi vabamaks, mängisin teises setis paremini."

"Mul oli [esimeses setis] palju murdepalle. See polnud kerge, kaotad mõned ja lased sel end võib-olla veidi mõjutada, aga olen rahul, et sain sellest üle ja mängisin teises setis vabamalt," lisas ta.

Kenin on nüüd sel hooajal pidanud tunnistama kahe eestlanna paremust – Austraalia lahtiste teises ringis kaotas ta tiitlikaitsjana Kaia Kanepile.

Kontaveidi ja Kenini kohtumine kestis pisut üle pooleteise tunni. Eesti esireket servis avasetis suurepäraselt, kaotades enda esimeselt servilt vaid ühe punkti. Ühtekokku kaotas Kontaveit esimeses setis enda pallingul vaid kuus punkti, Kenin oli aga enda servil pidevalt surve all. Enda kahes esimeses servigeimis päästis Kenin kokku neli ning 3:4 kaotusseisus olles veel neli murdepalli, aga seisul 6:5 sai Kontaveit lõpuks murde kätte ja võitis seti 7:5.

Teises setis kaotas Kontaveit kohe enda servigeimi ja jäi 0:2 taha, aga võitis siis viis geimi järjest ja läks 5:2 juhtima. Seisul 5:4 oli Kontaveidil esimene matšpall, kuid Keninil õnnestus hoopis eestlanna serv murda. Järgmises geimis murdis aga Kontaveit taas Kenini servi, realiseerides kolmanda matšpalli ja võites seti 6:4.

Kontaveit servis mängu jooksul 12 ässa ja tegi kaks topeltviga, Kenin sai kirja kaks ässa ja neli topeltviga. Äralöökidest teenis eestlanna 31, Kenin aga vaid 19 punkti, lihtvigu kogunes Kontaveidil 20 ja Keninil 29. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 82 ja Kenin 67.

Kontaveit realiseeris 16 murdevõimalusest neli, Kenin suutis viiest matšpallist ära kasutada kaks.

Veerandfinaalis läheb Kontaveit vastamisi 3. asetatud valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 7.) ja sakslanna Anna-Lena Friedsami (WTA 125.) vahelise kohtumise võitjaga, nende matš peetakse alles neljapäeval. Veerandfinaalid on kavas reedel.

Neljandat korda Stuttgardis mängiv Kontaveit pole seal kunagi enne veerandfinaali kaotanud, tunamullu jõudis ta seal finaali ning kuna eelmisel aastal turniiri koroonapandeemia tõttu ei peetud, tuleb Kontaveidil tänavu finaalipunkte kaitsta. Kenini jaoks oli see esimene kord Stuttgardis mängida. Enda viimasel viiel turniiril on mulluste Austraalia lahtiste võitja ja Prantsusmaa lahtiste finalist Kenin võitnud vaid kaks matši.

Enne mängu:

Kontaveit alistas Stuttgardis avaringis WTA põhiturniiri debüüdi teinud 18-aastase sakslanna Julia Middendorfi (WTA -, ITF-i juunioride edetabeli 42.) 6:2, 6:3. Kenin oli avaringis vaba.

Varem pole Kontaveit ja 2020. aasta Austraalia lahtiste võitja Kenin omavahel vastamisi olnud. "Ma pole vist temaga kunagi varem mänginud. Seda ei pea ütlemagi, et ta on väga tugev mängija, aga tunnen end hästi ja olen valmis temaga vastamisi minema," ütles Kontaveit.

Kuigi Kontaveit ja Kenin pole omavahel mänginud, on Keninil sellest aastast üks kogemus eestlannaga mängimisest – Austraalia lahtistel läks ta teises ringis tiitlikaitsjana vastamisi Kaia Kanepiga ja jäi alla 3:6, 2:6.

Kontaveit on sel hooajal võitnud 12 ja kaotanud viis matši, Keninil on kirjas seitse võitu ja kuus kaotust.

Mullu jäi Stuttgardi turniir koroonapandeemia tõttu ära, kaks aastat tagasi jõudis Kontaveit Stuttgardis finaali, kus jäi 3:6, 6:7 (2) alla toonasele maailma kolmandale reketile Petra Kvitovale. Pandeemia tõttu muudetud WTA edetabelisüsteemi järgi tuleb Kontaveidil tänavu tunamulluseid punkte kaitsta.