Kontaveit loovutas liivahooaja avamängus viis geimi

Favoriidikoormat kandnud Kontaveit oli pisut rabe ja pidi reeglina enda servigeimides rohkem vaeva nägema kui vastane. Avasetis asus eestlanna 2:0 juhtima ja murdis uuesti seitsmendas geimis, võites seti numbriliselt kergelt 6:2. Ise päästis Kontaveit kolm murdepalli.

Teises setis pääses Kontaveit murdega 2:1 ette ja seisul 3:2 pidi Kontaveit enda pallingul päästma viis murdepalli. Peamiselt veel juunioride turniiridel võistlev 18-aastane Middendorf näitas südi mängu ja võitles korralikult, aga otsustavatel hetkedel oli Kontaveit kindlam. Mängu viimaseks jäänud geimis juhtis Middendorf enda pallingul 40:0, aga Kontaveit võitis siis viis punkti järjest, murdis sakslanna servi ja võitis seti 6:3.

"See oli raske mäng, esimene matš liival sel hooajal. Ma polnud selle vastasega varem mänginud ega teadnud temast suurt midagi, olen väga õnnelik, et võitsin," ütles Kontaveit väljakuintervjuus.

"Naudin alati siin mängimist. Ilma publikuta pole see küll sama, aga mulle meeldib see väljak väga," lisas Kontaveit.

Kontaveit servis kaks ässa ja tegi ühe topeltvea, Middendorf sai kirja kolm ässa ja ühe topeltvea.

Äralöökidest teenis Kontaveit 15 ja Middendorf 17 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 21 ja sakslannal 24. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 67 ja Middendorf 52.

Kontaveit päästis kõik kaheksa murdepalli ja realiseeris ise seitsmest murdevõimalusest neli.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi maailma neljanda reketi, USA tennisisti Sofia Keniniga, kes on avaringis vaba.

"Ma pole vist temaga kunagi varem mänginud. Seda ei pea ütlemagi, et ta on väga tugev mängija, aga tunnen end hästi ja olen valmis temaga vastamisi minema," ütles Kontaveit.

Kontaveidil on Stuttgardis kaitsta kahe aasta taguse finaali punktid.

Enne mängu:

Tänavu esimest korda liivaturniiril mängivale Kontaveidile loositi avaringi vastane kvalifikatsioonist. 18-aastane Middendorf alistas esmalt 4:6, 6:1, 6:3 üheksanda asetusega horvaatlanna Jana Fetti ning seejärel 2:6, 6:3, 6:0 kvalifikatsiooni kuuenda paigutusega kaasmaalanna Tamara Korpatschi ning pääses põhitabelisse, kus ta loositi kokku Eesti esireketiga.

25-aastane Kontaveit ja Middendorf varem omavahel mänginud ei ole, seda lihtsal põhjusel – nimelt on tänavune Stuttgardi turniir sakslanna WTA põhitabeli debüüt. Middendorfil ei ole WTA edetabelikohta, ITF-i juunioride arvestuses on ta 42. kohal. Middendorfile on see alles seitsmes profiturniir, peamiselt mängib jaanuaris 18-aastaseks saanud sakslanna endiselt noorteturniiridel.

Edu korral ootab Kontaveiti teises ringis maailma neljas reket, USA tennisist Sofia Kenin, kes on avaringis vaba. Võimalik vastane veerandfinaalis on viienda paigutusega Valgevene esinumber Arina Sabalenka ning poolfinaalis maailma kolmas naine Simona Halep.

Mullu jäi Stuttgardi turniir koroonapandeemia tõttu ära, kaks aastat tagasi jõudis Kontaveit Stuttgardis finaali, kus jäi 3:6, 6:7 (2) alla toonasele maailma kolmandale reketile Petra Kvitovale. Kokku on Kontaveit varem Stuttgardis mänginud kolmel korral: 2017 jõudis ta veerand- ja 2018 poolfinaali.