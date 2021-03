Kontaveit: vastane oli tugev ja jõuline, servis hästi ning eksis imevähe

"Tundsin end väljakul täitsa hästi. Vastane mängis nii tugevalt ja eksimatult, et ma ei tundnud, et ma oleks saanud midagi teha. Mind lihtsalt mängiti täna üle," vahendab Kontaveidi sõnu Delfi Sport.

"Ei tundnud, et ma midagi väga kehvasti oleks teinud. Vastane oli nii tugev ja jõuline, servis väga hästi ja eksis imevähe. Ta lõi juba esimest servi üle 70 protsendi sisse, et teist servi jäi väga vähe mängu (Sabalenka teise servi punktid 11/15)," lisas Kontaveit, kes teisipäevase mängu järel mainis tuharalihase vigastust, mille tõttu on ta viimased kaks päeva teibiga mänginud.

"Natuke valu teeb ikka, aga ei seganud otseselt mängu. Servi lõin ikka täiega ja mängisin nii, nagu ma ikka mängin. Eile oli isegi hullem," lisas Kontaveit.