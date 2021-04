Kontaveit kohtub veerandfinaalis maailma seitsmenda reketiga

22-aastane Valgevene esinumber alistas teises ringis kvalifikatsioonist alustanud sakslanna Anna-Lena Friedsami (WTA 125.) tund ja 20 minutit väldanud matšis 6:4, 6:2. Kohtumise avasetis jäi Sabalenka 2:3 ja 3:4 taha, kuid võitis siis kolm viimast geimi. Teises setis loovutas valgevenelanna vastasele vaid kolmanda ja viienda geimi.

Kontaveit ja Sabalenka on varasemalt kohtunud kolmel korral ning seni on edu saatnud vaid valgevenelannat. Tänavusel Dubai turniiril võidutses Sabalenka numbritega 6:3, 6:2, aasta varem Dohas 7:5, 2:6, 7:5 ning 2018. aastal Wuhanis 6:3, 6:3.

"Sabalenka on raske vastane, kes mängib väga agressiivselt," kommenteeris Kontaveit kolmapäeval pärast maailma neljanda numbri Sofia Kenini alistamist. "Siinsed väljakud on kiired, nii et saame näha, kuidas mäng kujuneb. Sõltumata vastasest, tunnen end hetkel hästi ja mul on hea meel Stuttgardis tagasi olla," lisas turniiri tunamullune finalist Kontaveit.

Stuttgardi turniiri veerandfinaalid on kavas reedel.