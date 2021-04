Kontaveit: ma ei kasutanud avasetis võimalusi ära, see tekitas pettumust

"Ma ei olnud tagajoonel täna väga kindel, eriti avasetis. Aga mu mäng läks järjest paremaks. Teises setis mängisin juba märksa paremini ja vabamalt. Avasett oli pingeline, sest mul oli nii palju võimalusi ja ma ei kasutanud neid ära (murdepalle realiseeris kümnest ühe - toim.). See tekitas pettumust ja avasett läks kuidagi pingeliseks. Tegin halbades kohtades lihtvigu. Sellise vastase vastu ei teki neid võimalusi kogu aeg ja seda enam tekitab frustratsiooni, kui õigel ajal neid palle kätte ei saa," rääkis Kontaveit Delfile.

Kontaveit tunnistas, et tema 12 ässa ja esimese servi hea õnnestumine (võitis 86% punktidest) aitas võidule väga suuresti kaasa. "Väga palju mind päästiski serv. See kindlasti toetas minu mängu," lisas Kontaveit. "See võit andis kahtlemata palju enesekindlust."

Veerandfinaalis läheb Kontaveit vastamisi 3. asetatud valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 7.) ja sakslanna Anna-Lena Friedsami (WTA 125.) vahelise kohtumise võitjaga, nende matš peetakse alles neljapäeval. Veerandfinaalid on kavas reedel.