Kontaveit otsusest USA turnee pooleli jätta: see tuli kindlasti kasuks

"Tundub kindel võit, aga tegelikult oli palju tasavägiseid geime," vahendab Delfi Sport Kontaveidi mängujärgsel pressikonverentsil öeldud sõnu. "Ta mängis osadel hetkedel kohtumise jooksul väga hästi. Ta on väga noor mängija ja ta sai siit kogemusi juurde," lisas eestlanna.

Kontaveit mängis enne teisipäeva viimati märtsi lõpus toimunud Miami WTA turniiril. Seejärel otsustas ta USA turnee pooleli jätta. "Ma ei ütleks, et see oli paus. See oligi teadlik otsus mitte minna ühele Charlestoni turniirile. Need turniirid oleksid kõik üksteise otsas olnud ja praegu tuleb järjest liivaturniire. Oligi väike hetk paar nädalat trenni teha ja valmistuda liivaturniirideks. See tuli kindlasti kasuks ja oli teadlik otsus," kinnitas Kontaveit.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi maailma neljanda reketi, USA tennisisti Sofia Keniniga, kes on avaringis vaba. Eesti esireketil on Stuttgardis kaitsta kahe aasta taguse finaali punktid.