Kaksikõed Kaasikud: suusatehnika järgi meil vahet ei tee

Lõppenud hooaeg oli kaksikutest õdedele Kaidy ja Keidy Kaasikule märgiline, sest tehti samm noortespordist täiskasvanute hulka. 19-aastased suusatajad, kes pärit Põhja-Järvamaalt, said kogemuse nii MK-sarjas kui täiskasvanute MM-il.

Kaasikute perekond on väga sportlik. Isa Reimo veab eest Ambla Spordiklubi, kuhu tütred kuuluvad. Eesti paremate orienteerujate hulka loetav Evely Kaasiku on lähedalt sugulane. Teekond tippspordi juurde kulges seega üsna loogilist ja sujuvat rada pidi.

"Oleme teinud trennides näiteks orienteerumist, see on väga hea vaheldus. Ka ujumist – nii et oleme isegi mõnel ujumisvõistlusel käinud," selgitab Kaidy Kaasiku ERR-ile.

"Ma arvan, et see oli lihtsalt asjade loomulik käik. Metsas suusatasime, siis läksime kohe esimeses klassis ka suusatrenni ja sealt edasi läkski suusatamise peale see," lisab õde Keidy.

Õed oskavad teineteise tugevusi hästi välja tuua. Murdmaasuusatajana on Kaidy tugevuseks klassikatehnika ja jõulised paaristõuked. Keidy tunneb ennast hästi vabatehnikas ning talle sobivad tõusud.

Suusatamises tuleb tänapäeval püüelda siiski universaalsuse suunas – mõlemad sportlased tahavad olla distantsisõitjad. Treeningutega alustati Raido Rohi käe all. Siis võttis juhendamise üle isa ja viimasel kolmel talvel on võtmerollis olnud Jaanus Teppan.

"Iga aasta on toimunud areng edasi. Eks jätkame sama liini ja midagi on siin vaja kindlasti täiendada. Mahtude osas on kindlasti hästi palju juurde panna, sest tüdrukud on tulnud suhteliselt väikeste mahtude pealt, aga neil on olnud väga hea füüsiline ettevalmistus – seda just võib-olla tänu isale, kes on selle eest ka hästi palju vaeva näinud. Neil on hea põhi all," kommenteerib Jaanus Teppan.

Lõppenud talve prioriteet oli juunioride MM, kus sõideti stabiilselt 20 parema hulka. Näiteks viie kilomeetri vabatehnikasõidus lahutas õdesid 0,9 sekundit. Keidy oli 16. ja Kaidy 17. Õnnestunud teatesõidus saavutati koos Johanna Udrase ja Eliisabet Kooliga kõrge seitsmes koht. Boonusena järgnes täiskasvanute MM.

"Tänu Jaanusele me oleme kindlasti paremaks saanud," usub Kaidy. "Aga see hooaeg on väga kogemusterohke olnud. Varasemalt, jah, ei ole olnud selliseid suuri tiitlivõistlusi."

Kaidy ja Keidy saavad omavahel hästi läbi ning mõlemad kinnitavad, et treeningutel neil teineteisest kõrini saanud pole. Kaksikud teevad spordis järgmisi samme ja loodetavasti on televaatajal põhjust neile aina rohkem kaasa elada. Kuidas aga õdesid suusatajatena eristada?

"Ma arvan, et tehnika järgi polegi võimalik väga tunda, aga mõned on öelnud, et prillide järgi tuntakse ära. Mul on siis roosad prillid ja Kaidyl on valged," lausub Keidy.

Järgmistel kuudel keskenduvad neiud muu hulgas gümnaasiumi lõpetamisele.