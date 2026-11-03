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Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja

Autoralli
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Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing Team
Autoralli

Toyota rallivõistkond esitles teisipäeval autoralli MM-sarja järgmise hooaja sõitjate koosseisu. Täiskohaga naasevad Jaapani tootja ridades MM-sarja ka 2019. aasta maailmameister Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja.

Tänak esindas MM-sarjas Toyotat ka aastatel 2018-19 ning krooniti 2019. aastal ralli maailmameistriks. Hiljem esindas saarlane koos Järveojaga 2020-22 ja 2024-25 Hyundai võistkonda, 2023. aastal keeras ta M-Spordi ridades Fordi rooli.

"Mul on suur au olla tagasi Toyotas, võistkonnas, kus tulime Martiniga maailmameistriks. Meil on sellest tiimist väga head mälestused, austan väga siinseid inimesi ja kõike, mida nad on saavutanud," rääkis Tänak Toyota pressiteate vahendusel.

"On väga tore olnud nendega sel aastal autot arendades taas koostööd teha. Olen nautinud aega rallidest eemal, aga soov sõita on jätkuvalt olnud suur ning end selle projektiga siduda on olnud põnevaks väljakutseks. Nii suurte tehniliste muutustega on meil olnud palju avastada ja õppida. Olen põnevil, et seda tööd jätkata ning uue autoga järgmisel hooajal võistelda. See on kõigi jaoks uueks alguseks ja veel on palju teadmatust, aga ootan taas ralliradadele naasmist," lisas Tänak.

Järgmisel MM-hooajal paneb Toyota WRC sarjas välja kaks võistkonda. Toyota Racingu nime all sõidetakse Celica Rally1 masinaga, Gazoo Racing Toyota nime all Yaris Rally1-ga. Tänak kuulub samuti MM-sarja naasnud kahekordse maailmameistri Kalle Rovanperä ning Takamoto Katsutaga tiimi, mis sõidab Yarisega. Celica rooli keeravad järgmisel aastal Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Sami Pajari.

TGR-WRT jätkab mõlema meeskonna juhtimist ühe katuse alt oma peakorteris Soomes Jyväskyläs. Meeskondade omavaheline konkurents ja kahe auto arendamine aitavad jätkata tööd üha paremate autode nimel, kirjutas võistkond pressiteates. Üksikutel etappidel võib osaleda ka Sebastien Ogier.

Toyota teatas, et Rovanperä teeb koos kaardilugeja Jonne Haltuneniga kaasa osalise hooaja, Soome meedias kirjutati eelnevalt, et kahekordne maailmameister osaleb kuuel või seitsmel rallil. "Mul on väga hea meel, et mul on Toyotaga järgmisel aastal taas võimalus rallidel osaleda," kinnitas Rovanperä teisipäeval.

"See tiim on alati minu jaoks olnud justkui perekond ja mõnes mõttes tundsin, nagu ma polekski lahkunud. Olen nautinud võimalusi teha erinevaid asju, aga ralli on väga suur osa minu elust ning mõistagi hakkasin seda igatsema. Tahan sõitmist ja võistlemist nautida, uut autot tundma õppida ja näha, milleks oleme koos võimelised," lisas soomlane.

Ühtlasi kinnitas Toyota, et 19-aastane Eesti rallisõitja Jaspar Vaher jätkab võistkonna noorteprogrammis ka järgmisel aastal.

Enne pressikonverentsi:

2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak teatas täpselt aasta aega tagasi, et paneb rallikarjääri pausile ning ei osalenud 2026. aastal ühelgi MM-rallil.

"Mu lapsed kasvavad, elu läheb kiirelt ja ma tahan olla kohal kõige olulisematel hetkedel," kirjutas Tänak mulluses pressiteates. "Samuti tahan võtta aega, et taasühineda oma juurtega, nautida kodurahu ja mõelda sellele, mis edasi saab, nii inimese kui ka professionaalina. See ei ole lõplik hüvastijätt ralliga. See on lihtsalt võimalus end lähtestada, akusid laadida ja uuesti keskenduda," lisas ta.

Järgmisel aastal võetakse MM-sarjas kasutusele uued autod uute reeglitega ja masinad hakkavad rohkem sarnanema senistele Rally2 autodele. Aprillis testis Tänak 2027. aasta spetsifikatsiooniga Toyotat Horvaatias, istus juunis Rooma linnarallil Toyota nullauto rooli ning võitis siis septembris ka USA-s toimunud kahepäevase ralli. Samadel teedel sõidetakse 2027. aasta augustis USA MM-etapp.

Kuigi Tänak on tuleviku osas jäänud kidakeelseks, kirjutas mainekas Itaalia väljaanne TuttoRally kaks nädalat tagasi, et eestlane naaseb Toyota võistkonna ridades MM-sarja ja teeb kaasa täishooaja.

Samuti kirjutas TuttoRally, et  tänavu MM-sarjas neli kõrgeimat kohta saavutanud Toyota kavatseb uuel hooajal võistlustulle saata kaks meeskonda, et teele saaks tulla kuus ekipaaži. Lisaks Tänakule naasvat MM-sarja ka kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä.

Toimetaja: ERR Sport

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21.-24. jaanuar Monte Carlo ralli

18.-21. veebruar Rootsi ralli

18.-21. märts Keenia ralli

8.-11. aprill Horvaatia ralli

6.-9. mai Kanaari saarte ralli

3.-6. juuni Jaapani ralli

24.-27. juuni Kreeka ralli

8.-11. juuli Itaalia ralli

22.-25. juuli Eesti ralli

29. juuli – 1. august Soome ralli

26.-29. august USA ralli

30. september – 3. oktoober Šotimaa ralli

21.-24. oktoober Paraguay ralli

4.-7. november Tšiili ralli

25.-28. november Saudi Araabia ralli

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