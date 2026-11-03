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Kallas: mitmevõistlus sobis eestlastele 55 aastat ja 100 aastat tagasi ja sobib ka täna

Kergejõustik
Foto: ERR
Kergejõustik

Koolinoorte võistlussari TV 10 Olümpiastarti alustab peagi 56. hooaega. Kergejõustikualadel saab mõõtu võtta nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil ja parimad pääsevad teleekraanile.

Kergejõustikuliidu president Madis Kallas andis klaasist rekorditähekese üle 12-aastasele Art Aleksander Tatterile, kes püstitas suvel TV 10 Olümpiastarti sarja finaalis uue rekordi nooremate poiste üheksavõistluses.

"Jälgin huviga, kui kõrgele see latt saab tõusta. Kes iganes meie tippudest on ju teinud sarjas neid tulemusi, siis olen kogu aeg mõelnud, et nüüd on see lagi käes, aga jälle tuleb mõni noor, kes teeb üle. See teeb ainult rõõmu. Tatter tõestas, et mitmevõistlus sobib eestlastele. Sobis 55 aastat tagasi ja  sobis 100 aastat tagasi ning sobib ka praegu 2026. aastal, " ütles noort talenti õnnitlenud Madis Kallas.

Rekordimeeneid on Tatteril pea ühe käe jagu, sest ta püstitas sel aastal sarja rekordid ka kuulitõukes, teivashüppes ja kettaheites. "Neid on kokku neli tükki ja need rekordimeened on minu jaoks nagu preemiad, et pigem tegid suurt rõõmu hooaja jooksul näidatud tulemused. Rekordid sündisid tänu järjepidevusele ja headele treeningutele" rääkis alaliidus auhindu vastu võtnud Tatter.

Peagi saavad kuni 14-aastased noored juba uusi rekordeid püstitada, sest TV 10 Olümpiastarti sarja 56. hooaja vabariiklik avaetapp on 5. detsembril Võrus. Selle eel toimuvad üle Eesti maakondlikud eelvõistlused, mis saavad hoo sisse 11. novembril, kui Kärdlas selgitatakse üheaegselt nii Hiiumaa kui Läänemaa etapi paremad.

"Meie jaoks on kõige suurem rõõm selles, et algaval hooajal on kõik maakonnad täisprogrammiga esindatud. Kui me oleme rääkinud, et me tahame viia kergejõustiku veel laiemalt üle Eesti, et veel rohkem kogukondi ja koole osaleks sarjas, siis hea meel on tõdeda, et see hooaeg on kõik maakonnad täisprogrammiga esindatud. See on võib-olla kõige suurem muudatus ja positiivne tõuge meie jaoks," märkis Kallas.

Koolivõistkonde registreerimine on Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel alanud. Ja taaskord jõuab sari saadetega ka ERR-i kanalite vahendusel ka teleekaanile.

Toimetaja: Siim Boikov

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