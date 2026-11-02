Roobast on saanud hokikoondise vanim mängija: Eesti hoki tulevik on helge

Eesti jäähokikoondis alustas Tallinnas ühiseid treeninguid olukorras, kus mitmed kogenud mängijad sel korral meeskonnaga ei liitunud ja nädalavahetusel Balti liigas mänginud Pantrite klubi meestel oli puhkepäev - neid on koondise 26 mängijast koguni 16. Eesti koondis on läbinud noorenduskuuri, ainsana on 30. sünnipäeva tähistanud kapten Robert Rooba.

"Noortes peitub meie tulevik ja olen seda enne ka öelnud, et Eesti hoki tulevik on helge ja meil on palju noori potentsiaaliga mängijaid, kes saavad väga head tuleristsed siin turniiril. Ma arvan, et see on ainult positiivne," sõnas Rooba ERR-ile.

Kevadel MM-i esimese divisjoni B-grupi turniiri võitnud koosseisust teevad kodusel turniiril kaasa 12 mängijat. Kui kaitses ja ründes on omajagu uusi nägusid, siis väravavahid on samad - Conrad Mölder ja Georg Vladimirov.

Peatreener Petri Skriko kinnitusel on eesmärk võita turniiril kõik kohtumised, aga veelgi tähtsam on enne kevadist MM-turniiri tuletada meelde, kuidas ühiselt edukalt mängida. "Meil on vaja mängida koondisega, sest meil on selleks ainult see turniir. Mitmel meie vastasel, kellega MM-il mängime, neil on eelnevalt kolm-neli sarnast turniiri," ütles Skriko. "Päris kindlasti on meil neid mänge vaja ja see turniir on ainus koht, kus saame ühiselt koondisega valmistuda."

Rahvuste karikaturniiril on Eesti vastased Hispaania, Rumeenia ja Leedu, mängitakse neljapäevast laupäevani Tondiraba areenil.

"Tegelikult on nad kõik meie tasemel meeskonnad. Hispaaniat oleme suutnud võita, Rumeenia ja Leeduga oleme võrdselt mänginud. Arvan, et tuleb kolm head ja tasavägist mängu. Meie ülesanne on leida see hea ühine mäng ja tunnetada seda head tempot, mis ootab meid kevadel ka MM-il," ütles Rooba.