X!

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas teise kaotuse järjest

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela korvpallimeeskond kaotas Põhja-Euroopa liiga alagrupiturniiril võõrsil Küprose klubile Limassoli AEL 67:74 (16:23, 16:16, 21:19, 14:16).

TalTech pääses avaveerandil korraks seitsme punktiga juhtima, aga Limassol jõudis viigini 14:14 ja alates sellest momendist ei saanud Eesti klubi enam kordagi vastast kätte. Viimase veerandi alguses jõuti korraks kolme silma kaugusele, aga see oli ka kõik.

Oliver Metsalu ja Siim-Markus Post viskasid külaliste parimatena 14 punkti. Gregor Ilves toetas omasid 11 lauapalliga. Javonte Johnson tõi Küprose klubile üleplatsimehena 21 silma.

Hooaega Põhja-Eurooopa liigas kahe võiduga alustanud TalTech on seejärel saanud ka kaks kaotust. AEL on aga võitnud kõik kolm senist kohtumist ja on B-grupis ainsana kaotuseta.

TalTech läheb laupäeval kodus Eesti-Läti liigas võõrsil vastamisi Riia Zelliga ja mängib Põhja-Euroopa liigas järgmise nädala kolmapäeval kodus Bulgaaria klubiga Pleveni Spartak, kes võitnud seni neljast mängust kolm.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

21:12

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas teise kaotuse järjest

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

13:51

Oklahoma City külmutab Westbrooki särginumbri

09:56

Luka ja SGA näitasid taset, Philadelphia lustis Chicago vastu

08:37

Vaaks tegi Illinois' debüüdis särava esituse

02.11

Tartu Ülikool sai Würzburgis sauna

02.11

Kullamäe koduklubi pidi Partizani paremust tunnistama

02.11

Selgusid korvpallikoondise kandidaadid mängudeks Prantsusmaa ja Soomega

02.11

NBA: Boston teenis viienda järjestikuse võidu, Doncic säras taas

01.11

Üleplatsimees Jõesaar ei päästnud koduklubi kaotusest

01.11

Järjekordse kaksikduubli kogunud Kotsar aitas Yokohama võidule

01.11

BC Pärnu alistas kodupubliku ees valitseva meistri

01.11

Raieste klubi kogus Hispaanias rekordilise punktisaagi

01.11

Memphise võidumarss sai jätku

01.11

Tihe kalender nõuab korvpallurite füüsise täpset timmimist

videod

sport.err.ee uudised

21:12

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas teise kaotuse järjest

21:01

Kruus: Tänaku eelis - ta on uut autot kõige rohkem testinud Uuendatud

20:31

Eesti ametnikud jälgivad eurosarjas nii Juventust kui ka Paskotši klubi

20:20

EOK premeerib U-23 MM-i pronksi võitnud maadlejat Kevin Uspenskit

19:36

Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

18:30

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

18:01

Liis Kapten ületas Tšiilis krambid ja tegi karjääri parima MK-tulemuse

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:00

Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

15:53

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

15:31

Skandinaavia koondised ei läheks MM-il Venemaa vastu jääle Uuendatud

15:17

Lessing sai noorte olümpial 15. koha

13:51

Oklahoma City külmutab Westbrooki särginumbri

13:14

Keira Rattur võitis Downi sündroomiga ujujate MM-il kulla

loetumad

10:27

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

10:24

Tänak: vaheaasta ei olnud halb otsus, aga meil on võistlemine südames

12:05

Raske vea järel haiglasse viidud Hispaania jalgpallur suri

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

08:37

Vaaks tegi Illinois' debüüdis särava esituse

01.11

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

02.11

Venemaa murdmaakoondis kaasas neutraalse staatust ootava Bolšunovi

02.11

Tartu Ülikool sai Würzburgis sauna

10:56

Toyotas jätkav Jaspar Vaher saab uuel hooajal rohkem MM-võimalusi

09:56

Luka ja SGA näitasid taset, Philadelphia lustis Chicago vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo