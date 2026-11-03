TalTech sai Põhja-Euroopa liigas teise kaotuse järjest

TalTech pääses avaveerandil korraks seitsme punktiga juhtima, aga Limassol jõudis viigini 14:14 ja alates sellest momendist ei saanud Eesti klubi enam kordagi vastast kätte. Viimase veerandi alguses jõuti korraks kolme silma kaugusele, aga see oli ka kõik.

Oliver Metsalu ja Siim-Markus Post viskasid külaliste parimatena 14 punkti. Gregor Ilves toetas omasid 11 lauapalliga. Javonte Johnson tõi Küprose klubile üleplatsimehena 21 silma.

Hooaega Põhja-Eurooopa liigas kahe võiduga alustanud TalTech on seejärel saanud ka kaks kaotust. AEL on aga võitnud kõik kolm senist kohtumist ja on B-grupis ainsana kaotuseta.

TalTech läheb laupäeval kodus Eesti-Läti liigas võõrsil vastamisi Riia Zelliga ja mängib Põhja-Euroopa liigas järgmise nädala kolmapäeval kodus Bulgaaria klubiga Pleveni Spartak, kes võitnud seni neljast mängust kolm.