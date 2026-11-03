Skandinaavia koondised ei läheks MM-il Venemaa vastu jääle

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas eelmisel nädalal venelaste kaebuse seoses rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) suvise otsusega pikendada Venemaa koondiste võistluskeeldu rahvusvahelistel turniiridel. Sellest tulenevalt on kerkinud esile võimalus, et agressorriigi koondised pääseksid rahvusvahelistele võistlustele, sealhulgas maikuus toimuvale meeste MM-ile.

Läti jäähokiliit teatas kiiresti, et ei jagaks Venemaa koondisega jääd ning esmaspäeval andis Soome jäähokiliit teada, et juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks. IIHF väljendas rahvusvahelise spordikohtu otsuse osas pettumust ning sama tegi Kanada hokiliit. Alates 1989. aastast meeste MM-i sponsoreerinud Rootsi mööblifirma AJ Products loobub Venemaa osalemise tõttu järgmise aasta turniiri sponsoreerimisest.

Teisipäeval teatas ka Norra alaliit, et ei mängiks mais toimuval MM-il Venemaa vastu. "Norra ei mängiks praegusele olukorrale ja kättesaadavale infole tuginedes maailmameistrivõistlustel Venemaa vastu. Kõik teised mängud toimuksid planeeritult," teatas Norra hokiliit pressiteates. "Oleme ka rahvusvahelist jäähokiliitu teavitanud."

"Meie seisukoht, et Venemaa tuleks jätta rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvale seni, kuni sõda Ukrainas kestab, pole muutunud," lisas alaliit. "Usume, et praegustes tingimustes mängimine Venemaa vastu mängimine seaks meie mängijad ja personali märkimisväärsesse turvariski. Meie prioriteet on seega tiimi vaimne tervis, heaolek ja isiklik turvalisus."

Päeva jooksul liitusid Norra alaliiduga ka Rootsi ning Taani alaliidud.

Eesti Hoki president Rauno Parras avaldas eelmisel nädalal lootust, et Venemaa koondised ei pääse vähemalt suurvõistlustele peale, sest järgmiseks aastaks on kõik turniirid paika pandud. "Ma ei tormaks veel otsuseid tegema, uue hooaja kalendrid on paigas ammuilma ette. Nende muutmine on väga keeruline. Ma ei kujuta ette, kui nüüd hakatakse seal midagi muutma," ütles Parras ERR-ile. "

Meeste MM toimub järgmise aasta maikuus Saksamaal.