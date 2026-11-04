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PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

Jalgpall
Pariisi Saint-Germain
Pariisi Saint-Germain Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Jalgpalli Euroopa Meistrite liiga viimase paari hooaja valitseja Pariisi Saint-Germain korraldas järjekordse meeldejääva õhtu ja alistas võõrsil Villarreali 6:0.

Seejuures lõi PSG esimesed neli väravat 16 minuti ja kahe sekundi jooksul, mis tähistab Meistrite liiga rekordit: tabamuseni jõudsid Joao Neves (9. minutil), Desire Doue (12.), Senny Mayulu (13.) ja Fabin Ruiz (17.). Teisel poolajal lõi Ruiz teisegi värava (50.) ja i-le pani 78. minutil punkti David Boly.

Üle-eelmisel hooajal Meistrite liiga finaalis Milano Interi ja eelmisel hooajal Arsenali alistanud PSG on võitnud tänavusel põhiturniiril neli esimest kohtumist. Varasemates voorudes ka kodus Bratislava Slovani 6:1, võõrsil Manchester City 4:2 ja kodus Barcelona 4:2.

Barcelona on kõik ülejäänud kolm kohtumist võitnud. Teisipäeval alistati kodus Aston Villa 2:0 (7. Lamine Yamal, 52., 64. Raphinha).

Villarreali ja Barcelona kõrval kolmas teisipäeval väljakul olnud Hispaania klubi Madridi Atletico jäi aga kodus alla Müncheni Bayernile 0:2 (54. Lennart Karl, 74. Konrad Laimer).

Järjekordne mõru õhtu oli tulemas Manchester Unitedile, kes jäi kodus AS Roma vastu kiirelt kahe väravaga taha, aga võitis lõpuks 3:2 (58. pen Bruno Fernandes, 83., 86. Matheus Cunha - 11. Matias Soule, 17. Donyell Malen).

Tulemused: Istanbuli Galatasaray - Stuttgart 2:0, Donetski Šahtar - Lissaboni Sporting 0:1, Madridi Atletico - Müncheni Bayern 0:2, Barcelona - Aston Villa 3:0, Bodö/Glimt - Lille 0:0, Rotterdami Feyenoord - Milano Inter 0:3, LASK - Bratislava Slovan 4:0, Manchester United - AS Roma 3:2, Villarreal - PSG 0:6.

Toimetaja: Siim Boikov

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