Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

Kuigi Neptunas võitis avaveerandi kümne punktiga ega lasknud ka teise perioodiga edu käest, pööras Tofas kolmanda perioodiga mängu oma kasuks. Viimasel veerandil oli Neptunase kaotus mitut puhku viis silma, aga siis venitas kodumeeskond vahe suuremaks.

Drell mängis Neptunase eest pea 32 minutit ehk enam kui keegi teine. Ta viskas 12 punkti (kahesed 2/8, kolmesed 1/7, vabavisked 5/7), võttis viis lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Hollandlasest tagamängija Yannick Franke tõi Neptunase kasuks 23 punkti, kaksikduubliga (kümme punkti ja lauapalli) panustas tsenter Martynas Echodas. Võitjate rivistuses kujunes resultatiivseimaks 20 punkti kogunud Zachary Nutall.

Klaipeda Neptunas on võitnud Eurocupi sarjas ühe mängu ja kaotanud viis ning see annab meeskonnale hetkel kaheksaliikmelises C-alagrupis viimase koha. Järgmisena võõrustatakse nädala pärast Poola klubi Wroclawi Slask, kel on samuti kirjas vaid üks võit. Täisedu viis võitu on Napolil.