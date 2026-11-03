Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

21-aastane brasiillane võitis mullu vormel-3 sarja ja juhib tänavu kaks etappi enne hooaja lõppu ka vormel-2 sarja. Ta oli juba varem tiimile hea mulje jätnud ja pidanuks algselt liituma 2027. aastaks.

Paraku läksid Haasi ja Oconi suhted viimasel ajal väga pingeliseks ning eelmisel nädalavahetusel istus alates laupäevast autos varusõitja Ryo Hirakawa, kes tuli põhisõidus oma debüüdil kümnendaks.

Tänavusel hooajal jääb sõita veel neli etappi ja pole kindel, kas Camara teeb need kõik kaasa. Võimalik, et ta jagab seda kohustust Hirakawaga, aga kindlasti saab ta 2027. aastal Oliver Bearmani kõrvale teiseks põhipiloodiks.

"Oleme teavitanud Esteban Oconi, et ta ei naase sel hooajal TGR Haas F1 meeskonna võistluskoosseisu," selgitas meeskonna juht Ayao Komatsu pressiteate vahendusel.

"Selliseid otsuseid ei tehta kunagi kergekäeliselt – nii oli see Mehhikos ja nii on ka praegu –, kuid oleme veendunud, et see on meeskonna edasist käekäiku silmas pidades ainuõige samm.

"Meeskonna ja Estebani vahel toimunud vestlused jäävad sisemiseks asjaks ning me austame jätkuvalt selliste suletud uste taga toimuvate arutelude konfidentsiaalset olemust," ütles tiimijuht.

Algselt pidi Camara osalema kodusel etapil Ferrari võistkonna testipiloodina ja jäima ka reedel rajal, aga Haasi põhisõitjaks edutamine tähendab, et selle asemel saab reedel Ferrari roolis võimaluse rootslane Dino Beganovic.