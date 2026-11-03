Eesti ametnikud jälgivad eurosarjas nii Juventust kui ka Paskotši klubi

Sel neljapäeval, 5. novembril on Siim Juks UEFA delegaadina ametis Euroopa liiga põhiturniiri mängul, kus vastamisi AZ Alkmaar (Holland) ja Torino Juventus (Itaalia). Samal päeval tegutseb Soomes Konverentsiliiga mängukorraldusjuhina Miko Pupart, kui kohtuvad kohalik KuPs ning Eesti meeste koondise keskkaitsja Maksim Paskotši koduklubi Gent (Belgia), vahendab Jalgpall.ee.

Ka oktoobrikuu pakkus Eesti ametnikele korralikult tööd: 22. oktoobril oli Uno Tutk kohtunike vaatlejana ametis FC Iberia Tbilisi 1999 (Gruusia) ja Mjällby AIF (Rootsi) vahelisel Konverentsiliiga kohtumisel ning Hannes Kaasik Ferencvarosi TC (Ungari) ja SCU Torreense (Portugal) mängul.

Samal päeval tegutses samas sarjas Inter Club D'Escaldesi (Andorra) ja CS Universitatea Craiova (Rumeenia) mängul delegaadina Targo Kaldoja ning FC Nordsjællandi (Taani) ja PFC CSKA Sofia (Bulgaaria) kohtumisel Raili Ellermaa.

Tööd jätkus ka naiste eurosarja: 28. oktoobril toimunud Meistrite liiga mängul VFL Wolfsburgi (Saksamaa) ja Feyenoordi (Holland) vahel oli delegaadiks Anne Rei ning päev hiljem Manchester City ja Pariisi Saint-Germaini kohtumisel Sergei Hohlov-Simson.

Delegaat on mängu korralduse juures UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.