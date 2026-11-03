Kruus: Tänaku eelis - ta on uut autot kõige rohkem testinud

Eesti spordiajakirjanik Kalev Kruus usub, et Ott Tänakul on algaval hooajal võrreldes paljude konkurentidega eelis, sest tal on uue autoga neist palju rohkem kogemust.

2027. aastal tulevad autoralli MM-sarja kõrgeimale tasemele uued masinad, mis sarnanevad rohkem senistele Rally2 spetsifikatsiooniga autodele. Tänak tegi MM-sarjas vaheaasta ja keskendus Toyota uue masina arendamisele. Teisipäeval teavitas Jaapani tiim oma uue hooaja sõitjad ja teiste seas saab võimaluse ka eestlasest eksmaailmameister.

Kui Tänak 2025. aasta lõpus Hyundaist lahkus, siis ei olnud kindlat juttu, kas kunagi tuleb ta veel MM-sarja tagasi või mitte. "Ma olen paljudele sõpradele öelnud, et kui Jaapanist eelmine aasta see otsus tuli, et ta Hyundaiga ei jätka - see tuli just Jaapanist, kus on Toyota kodu - ju ta seal midagi endale kindluse sai, et nüüd tuleb ainult oodata, mis edasi juhtuma hakkab," sõnas Kruus intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Hakkas Toyota uue auto testimine ja kõik muud jutud. See, mis täna tuli välja - pigem oleks üllatus olnud see, kui ta ei oleks sõitnud. Meie jaoks maailma kõige halvemini hoitud saladus."

"Ott on spordimees, kes tahab võita tiitleid. Hyundai meeskond, nagu oleme aru saanud pakkus talle eelmine aasta võib-olla ajaloo suurimat lepingut üldse," jätkas Kruus. "Aga ta ütles sellest ära. Ju ta väga täpselt teab, miks ta seda tegi. Tal on suured plaanid Toyotaga."

Toyota paneb välja kaks võistkonda. Celicaga hakkavad sõitma selle hooaja paremad ehk Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Sami Pajari, Yarisega aga Tänak, Takamoto Katsuta ja poole kohaga Kalle Rovanperä. "Tema eelis on see, et ta on seda uut autot kõige rohkem testinud," rääkis Kruus Tänaku kohta. "Tuhandeid kilomeetreid on ta saanud seda autot testida ja tema järgi on seda autot väga palju tehtud."

"Teised tema meeskonnakaaslased seda nii palju teha ei ole saanud, kuna nemad sel ajal võistlesid, kui tema testis. Ott ise ütles - ma kuskilt lugesin mingit intervjuud -, et see uus auto on nii palju aeglasem, et need, kel on Rally2 kogemus on suurem ehk siis Sami Pajari, Oliver Solberg - tegelikult on neil isegi võib-olla eelis. Nemad on harjunud aeglasema autoga sõitma."

Kuigi Celica ja Yaris on nime poolest erinevad mudelid, siis Kruusi arvates suurt vahet pole. "Autod on täpselt identsed. Ma ei usu, et seal on väga suur erinevus, välja arvatud välimus. Need kaks meeskonda tehtigi seepärast, et teisi uue formaadiga autosid veel valmis ei ole, siis oleks asi natukenegi põnevam. Toyota teeb reklaami kahele brändile - Yarisele ja Celicale -, nii et Toyota poolt okei käik.

Uue hooaja esimene etapp ehk Monte Carlo ralli on kavas 21.-24. jaanuaril.