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NHL: Bruins sai karistusvisetel Vegasest jagu

Jäähoki
Boston Bruins
Boston Bruins Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL leidis öösel vastu teisipäeva aset vastasseis ida- ja läänekonverentsi esikolmiku meeskondade vahel, karistusviskeid vajanud mängu võitis Boston Bruins.

Idakonverentsi tabeli teisel real paiknev Boston läks kodujääl James Hagens väravast juhtima ning Morgan Geekie viis võõrustaja teise kolmandiku alguses kahe tabamusega ette. Vegasel leidis aga vastuse, kui Mark Stone ja Trevor Connelly väravatest jõuti kolmanda perioodi kaheksandal minutil viigini.

Normaal- ja lisaajal enam väravalisa ei sündinudki ja võitja selgitamiseks läks vaja karistusvisete seeriat. Mõlemad meeskonnad eksisid esimesel kahel katsel ja Vegas ka kolmandal, aga siis realiseeris David Pastrnak, kes vormistas sellega Bostonile 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) võidu.

Bruins jätkab 23 punktiga idakonverentsis teisel real, neist eespool on 26 punkti kogunud tiitlikaitsja Carolina Hurricanes. Läänes on esikohal Edmonton Oilers (24 p), kellele järgnevad Minnesota Wild (23 p) ja Vegas (20 p).

Teised tulemused
Florida - Detroit 3:5
Chicago - Colorado 2:5
San Jose - Calgary 1:2

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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