Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuu mängudeks

Tervislikel põhjustel jäid koosseisust eemale Rauno Sappinen, Vlasi Sinjavski, Märten Kuusk, Markus Soomets ja Robi Saarma. Koondisega liituvad ka Rocco Robert Shein ja Marten-Chris Paalberg.

Soufian Gouram andis teada, et otsustas vastu võtta Saksamaa noortekoondise kutse. Saksamaa koondise esindamiseks on Gouramil vaja vahetada jalgpallikodakondsust, pärast mida on tal võimalik esindada ainult Saksamaad. Eesti jalgpallikodakondsuse saab ta seejärel tagasi võtta vaid juhul, kui ta pärast vahetust Saksamaa eest ei mängi.

"Oleme temaga olnud terve aasta jooksul päris palju suhtluses. Olen käinud kohapeal, arutanud tema võimalikku koondise tulevikku. Viimastel nädalatel ta avaldas, et oli huvi kõigepealt Maroko koondise poolt. Kui nüüd eelmine neljapäeva talle uuesti helistasin, siis ta avaldas, et ka Saksamaa noortekoondis oli talle kutse saatnud ja ta otsustas selle vastu võtta. Noorel mängijal mitmeid valikuid ja tegi sellise otsuse," rääkis Henn pressikonverentsil. "Tundus, et see oli veendumusega tehtud otsus."

Seni neljast mängust kuus punkti noppinud ning Rahvuste liiga alagrupis teisel kohal asetsev Eesti meeskond alustab mängudeakent võõrsil, kui 13. novembril minnakse võõrsil vastamisi Luksemburgiga. Teine, grupifaasi viimane kohtumine peetakse 16. novembril A. Le Coq Arenal Bulgaaria vastu.

Jalgpallikoondise mängudele saab kaasa elada ERR-i ülekannete vahendusel.

Koondise koosseis novembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 49/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 19/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 107/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 44/2

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 29/3

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 28/3

Michael Schjönning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 24/0

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 12/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 11/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 2/0

Nikita Mihhailov (20.06.2002) – MFK Zemplín Michalovce (SVK) 1/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 70/11

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 41/2

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 39/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Portsmouth FC (ENG) 25/1

Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 25/1

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 25/0

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 18/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Ründajad

Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 9/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 6/0

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – AS Saint-Etienne (FRA) 3/0

Peatreener: Jürgen Henn