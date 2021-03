Närvikõdi pakkunud Zverev võitis Mehhikos karjääri 14. ATP turniiri

Viimati 2019. aastal Nick Kyrgiosele finaalis alla jäänud 23-aastane Zverev jäi selgi korral kiirelt 1:4 kaotusseisu esimese asetusega Tsitsipase vastu, kuid võitis seejärel viis geimi järjest ja ühtlasi kogu esimese seti. Teine sett oli tasavägisem, kuid kiire lõppmängu järel õnnestus Zverevil siiski võita karjääri 14. ATP turniir.

"See nädal on pakkunud minu jaoks viimastel kuudel enim rõõmu, näidates et publiku olemasolu on endiselt spordivõistlustel võimalik," ütles Zverev võistlusjärgses intervjuus. "Kui mul tekib maailma parimate tennisemängijate vastu võimalus võitmiseks, siis pean neid kasutama, sest teisi võimalusi nad ei paku. Mängisin siin väga hästi."

Austraalia lahtistel ja Rotterdamis tänavu poolfinaali jõudnud Tsitsipas tunnistas, et seekord võitis parim. "Tegin kõike, mis suutsin, aga Alex oli võimas," kinnitas 22-aastane Tsitsipas.