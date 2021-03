Vabapääsme saanud Zverev piirdus Rotterdamis ühe matšiga

Korraldajatelt viimasel hetkel vabapääsme vastu võtnud 23-aastane Zverev pidi avaringis tunnistama Kasahstani esindava Aleksandr Bubliku (ATP 43.) 7:5, 6:3 paremust. Seejuures pääses Zverev mõlemas setis murdega juhtima, aga kaotas siis kahel korral enda pallingugeimi.

23-aastasele Bublikule on see karjääri kolmas võit esikümnemängija üle ja teine sel aastal – mullu alistas ta Prantsusmaa lahtiste avaringis toonase maailma üheksanda reketi Gael Monfilsi, tänavu jaanuaris sai ta Antalya turniiril jagu maailma kümnendast reketist Matteo Berrettinist.

Sascha B beats Sascha Z



Alexander Bublik with the biggest win of his career over no.3 seed Zverev in Rotterdam 7-5 6-3!#abnamrowtt pic.twitter.com/wFynWCJZTb