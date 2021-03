Maailma neljas reket: mul on praegu raske periood

Mullune USA lahtiste tšempion langes Austraalia lahtistel konkurentsist neljandas ringis, kus jäi kolmes setis alla bulgaarlasele Grigor Dimitrovile. Eelnevalt oli ta ATP karikaturniiril saanud alagrupis kaotuse itaallasest Matteo Berrettinilt ja loobumisvõidu prantslaselt Benoit Paire'ilt.

´

ATP 250 tasemega Doha turniiir avaringis oli austerlane vaba, seejärel alistas ta kolmes setis venelase Aslan Karatsevi, aga kaotas siis samuti kolmes setis hispaanlasele Roberto Bautista Agutile.

"Noorena meeldis mulle palju mängida. Nüüd tahaksin end lihtsalt uuesti lähtestada, et saviväljakute hooaega värskelt alustada," lausus 27-aastane tennisist Dohas pärast väljalangemist.

"Hetkel mul on raske periood ja poleks õige Miamisse minna. Taastun vaikselt, võtan end kokku ja loodetavasti tuleb hea saviväljakute hooaeg. See on pärast raskeid nädalaid minu põhieesmärk."

Thiemil on viimasel ajal olnud probleeme ka jalaga, kuid see pole tema sõnul peamine. "Näiteks täna polnud jalg üldse valus. See on nii ja naa," ütles ta pärast kohtumist Bautista Agutiga.

"Võib-olla teen kiire MRI, et vaadata, kuidas asjalood on. Aga see pole peamine teema. Ma lihtsalt ei mängi hästi, üldiselt on mul raske aeg."

Juba mitmeid hooaegu Novak Djokovici, Rafael Nadali ja Roger Federeri kõrval lootustandvamaid nö uue põlvkonna mängijaid kaotas oma kolm esimest suure slämmi turniiri finaali (Prantsusmaa lahtistel 2018 ja 2019, Austraalia lahtistel 2020), kuid võitis mullu USA lahtiste finaalis null-kaks kaotusseisust sakslast Alexander Zverevit.