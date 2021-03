Tormis Laine MK-sarja debüüthooajast: see oli investeering tulevikku

"Suurslaalomi 20. koht.. ega ta nüüd liiga hea pole, aga ka liiga kehv mitte. Olin maailmareitingus 31. ja siis võib öelda, et 20. koht on täitsa okei. Suurslaalomis on palju arenguruumi. Slaalomis olin reitingu järgi kaheksas ja sain üheksanda koha. Seal oli pigem nii, et tahtnuks rohkem medalite poole vaadata," tunnistas Laine intervjuus Vikerraadiole. "Kahjuks polnud sel aastal vormi ja minekut, et seda medalit püüda. See, kes võitis, temaga ma pole palju võistelnud, aga teise ja kolmanda koha sõitjatega olen ja eelmisel hooajal jäin pigem mina peale. Nii need asjad lihtsalt on. Sel hooajal lihtsalt ei olnud minekut. Ei jõudnud sinna, kuhu oleks tahtnud jõuda."

Loodetust kehvemini läks Lainel ka veebruaris täiskasvanute MM-il ning täitmata jäi elu esimese MK-hooaja eel püstitatud eesmärk jõuda MK-etapil vähemalt korra 30 parema sekka ehk punktidele. Laine parimaks kohaks jäi jaanuaris Zagrebi etapil slaalomis saadud 42. koht. Laine sõnul on ta oma tehnikaga üldjoontes rahul, aga vorm pole võimaldanud riske võtta. Tagantpoolt startides on kõrgele tõusmiseks riskida aga vaja.

"Üks põhjus on see, et see oli esimene MK-hooaeg ja maailmakarikas ongi väga palju raskem mäesuusamaailmas. Kui ei jõuagi 30 sekka ehk teise sõitu või sõidad esimeses sõidus välja, siis see liiga palju enesekindlust ei anna. Kui jõuan alla ja olen finišis 40., siis ma järgmiseks võistluseks pole näpud püsti ja arvan, et olen suurepärases vormis. Teiseks on see asi, et olen uues suusafirmas. Suuskade testimine võtab väga palju treeningute mahtu ära. Kuna teen seda esimest korda elus, siis on vaja natuke end tagasi hoida, et saaks võimalikult palju võrdseid sõite teha, et neid võrdselt võrrelda. Kui nii treenida, siis on raske võistlusel 100% sõita, sest pole harjunud enam," tutvustas Laine telgitaguseid.

MK-sarja tihedas konkurentsis parema stardipositsiooni väljavõitlemiseks on Laine sõnul vaja mitmete asjaolude kokkulangemist.

"Stardipositsiooni väljavõitlemine ongi väga raske. Samas need, kes seal ees on, on selle omale juba välja teeninud ja tulnud samuti algul tagant poolt. MK-sari on nõudlik. Suur number tähendab, et see ei olene alati minust, kas jõuan 30 parema sekka. Kui ma 60+ numbriga tulen, siis oleneb, kui palju minust eespool startijad välja sõidab ja palju keegi vigu teeb. Õiget päeva, kus kõik kokku sobib, on raske leida. See aasta jäi aga kõik pigem minu taha," tunnistas Laine.

Laine hooaeg veel läbi pole. "Lendan esmaspäeval Venemaale Kaug-Ida sarja sõitma. Seal on mul eelmisest aastast karikasarja punktid head ja saan eest startida. Siis saab FIS punkte madalamaks sõita, mis tähendab, et saan MK-sarja madalamate stardinumbritega sõita uuel hooajal," kirjeldas Laine.

MK-sarja debüüthooajale tagasi vaadates ja järgmisele hooajale mõeldes treeningutes suuri muudatusi Laine sõnul teha pole vaja. Palju aitab see, et MK-rajad ei ole järgmisel hooajal enam võõrad.

"Palju jäi suuskade testimise ja kõige sellise taha, aga ka mentaalse poole taha. Treener ütleb vähemalt, et tema näeb seda hooaega investeeringuga. See pole kaotatud hooaeg, kuna ei tulnud tulemusi, mis tahtsin, vaid investeering järgmiseks aastaks. Teoorias peaks kõik lihtsamaks minema. Mina ikka näen, et oleme õigel teel," lisas Laine.