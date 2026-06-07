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Noored piljardimängijad esinesid hästi kõrgetasemelisel turniiril

Snuuker ja piljard
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Snuuker ja piljard

Tallinnas toimunud piljardi MK-etapi võit läks Ungarisse. Turniiri alustanud 29 Eesti mängijast seitse jõudsid 16 parema sekka.

Teist aastat järjest Eestis korraldatud piljardi 9-palli MK-etapi võitis ungarlane Oliver Szolnoki, kes alistas finaalis eelmise aasta võitja leedulase Pijus Labutise 11:9.

134 osalejast 29 olid eestlased, neist kolmandat kohta jäid jagama Mark Mägi ja Mihkel Rehepapp. 16 parema sekka mahtus lausa seitse eestlast. Nende seas ka 20-aastane Karl Gnadeberg ja 17-aastane Revo Maimre, kes jäid jagama üheksandat kohta.

Gnadeberg jäi oma mänguga rahule. "Eks esimesed ringid olid sellised, et sai ennast üles soojendada ning mängida vähe nõrgemate vastastega, aga siis lõpu poole tulid juba tippklassi mängijad," märkis ta.

Maimre arvates oli tase talle raske. "Läks siiski päris hästi. Olen õnnelik, et jõudsin viimase üheksa hulka," sõnas ta.

10-aastaselt piljardimänguga alustanud Gnadeberg mängib nüüd profitasemel. Hooaeg algas veebruaris ja mängitud on seitse turniiri, puudu on suurem võit. "Mängin kõiki tippklassi turniire ning olen mõlema maailmas edetabelis meeste esisajas. Loodan Major-taseme turniiril jõuda veerandfinaali. Need on need tippturniid," ütles 2022. aasta juunioride maailmameister.

Maimre alustas piljardimänguga 9-aastaselt. Kui 2024. aastal võitis Maimre oma esimese juunioride maailmameistri tiitli, siis 2025 aastal nii hästi ei läinud. "Ma olen alles oma profikarjääri alguses. Eelmine aasta sain vähe trenni teha, et kõik see mõjutab väga palju, aga alates eelmise aasta lõpust on mul läinud nagu väga hästi," rääkis Maimre.

Selle hooaja algusega on Maimre rahul, kuid täita on vaja ka mõned eesmärgid. "Kõige suurem eesmärk on jõuda Matchroom Majori turniiridel kaugemale ehk siis kas 16 hulka või 32 hulka."

Järgmine võistlus toimub kaheksa päeva pärast Austrias, kuhu minnakse koos Eesti parima piljardimängija Denis Grabega, kes piirdus kodusel võistlusel kaheksandikfinaaliga.

Toimetaja: Henrik Laever

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