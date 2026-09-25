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Eesti naiskond kaotas maleolümpial Inglismaale, meeskond viigistas Ecuadoriga

Male
Eesti naiste malekoondis mängus Šveitsiga, esiplaanil Mai Narva
Eesti naiste malekoondis mängus Šveitsiga, esiplaanil Mai Narva Autor/allikas: Michal Walusza / FIDE
Male

Samarkandis jätkuval maleolümpial said Eesti koondised üheksandas voorus viigi ja kaotuse.

Naiskonna vastaseks oli 20. asetusega Inglismaa. Mai Narva mängis mustadega Briti 11-aastase imelapse ja valitseva naiste meistri Bodhana Sivanandani vastu. Võrdses lõppmängus tehti käikude kordamisega viik. Viiki jäi partii ka teisel laual, kus Margareth Olde mängis valgetega Jovanka Houskaga. Kolmandal ja neljandal laual toimunud partiides olid samuti eestlannadel viigišansid, kuid seekord pidid Sofia Blokhin ja Grete Olde leppima vastaste paremusega. Matš lõppes seega 3:1 inglaste kasuks.

Avatud kategoorias oli Eesti koondise vastaseks 87. asetusega Ecuador. Aleksandr Volodin viigistas esilaual partii mustadega ja Dion Krivenko neljandal laual valgete malenditega. Kirill Chukavin pidi kolmandal laual mustadega vastu võtma kaotuse. Ilja Siroši partii teisel laual jõudis vankrilõppmängu, kus Sirošil oli valgetega küll ettur enam, kuid vaatamata sellele oli seis teoreetiliselt viigiline. Vastane ei pidanud aga pingele vastu ja eksis ning Eesti sai olulise punkti, tagades 2:2 matšiviigi.

Maleolümpial on mängida jäänud veel kaks vooru. Kümnendas voorus on meeskonna vastaseks 88. asetusega Panama ja naiskonnal 63. asetusega Egiptus. Maleolümpia kestab pühapäeva, 27. septembrini.

Toimetaja: Henrik Laever

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