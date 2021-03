Uueks hooajaks lepingu teeninud Liiv oli EMV avapäeval oodatult parim

Nädalavahetusel Lasnamäel toimuvate startidega paneb 24-aastane Marten Liiv, Eesti kiireim mees jääl, punkti senise karjääri säravaimale hooajale. Kolm nädalat tagasi saavutas ta Hollandis toimunud maailmameistrivõistlustel 1000 meetris viienda koha ja on seejärel hoidnud kergete treeningutega toonust, et lõpetada hooaeg sprindi mitmevõistluse Eesti meistritiitliga. Pool kullast on avapäevaga Liivil ka käes, sest ta oli oodatult kiireim nii 500 kui 1000 meetris.

Härma välirajal oli laupäeval kõva tuule ja lumesajuga häid aegu muidugi raske näidata. 500 meetrit läbis Liiv 39,76-ga ja 1000 meetrit 1.17,88-ga. Laias ilmas siseareenidel Eesti rekordeid püstitades on Liiv olnud 500 meetris pea viis sekundit ja tuhandes meetris üheksa sekundit nobedam.

"Tuhat tuli kindlasti paremini välja kui viissada, see 500 oli päris ebakindel. Siin on jää üsna kõva ja ei saa väga tera jäässe. Samuti on uisud üpris nüridad. Ma olen kaks korda siin trennis käinud ning see jää siin nüritas uisud ära. Tuhandes oli kuidagi parem tunne, võib-olla oli kindlust ka rohkem," sõnas Liiv ERR-ile.

"Minu teada sõitsin eelmine aasta siin 500 meetrit 37 ja poole juurde ja täna oli üle 39 sekundi, see kaks sekundit on tegelikult ikka päris palju. Tagasirgel on ka tuul päris tugev ja see annab päris suure mõju," lisas rekordimees.

Avapäeva järel on teisel kohal Liiviga ühes paaris uisutanud 20-aastane Joonas Valge. 500 meetris edestas Liiv teda 0,57 sekundiga ja pikemal distantsil lõi Eesti rekordimees Valget 3,85 sekundiga.

Hooaja viimaseid starte saab Liiv teha kodus hea tuju ja kindlusega, sest eelmisel kuul sõlmis ta tänavu suure arenguhüppe taganud Hollandi profitiimiga IKO uue lepingu.

"Ütleme nii, et kuni olümpiani on kindel leping taskus, pärast OM-i saab näha, kas nad tahavad veel pikendada. Praegu on seis selline, et on üks aasta lepingut veel taskus," tõdes Liiv.

Pühapäeval läbitakse Härma rajal 500 ja 1000 meetrit teistkordselt ja siis selguvad ka medalivõitjad sprindi mitmevõistluses. Laupäeval käis rajal 40 sportlast.