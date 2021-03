Maailma 335. reket võttis ATP debüüdil kohe turniirivõidu

Cerundolo alustas kodumaal Cordobas peetud ATP 250 turniiri kvalifikatsioonist, kus võitis settigi kaotamata kolm mängu ja jõudis põhitabelisse. Turniiri edetabeli 335. reketina alustanud Cerundolo alistas teel finaali 3. asetatud Miomir Kecmanovici ja 7. paigutusega Thiago Monteiro, ühtekokku sai ta kirja neli võitu esisaja mängijate üle. Finaalis alistas nooruk 6:0, 2:6, 6:2 hispaanlase Albert Ramos-Vinolase (ATP 47.), kes oli turniiril 5. asetusega.

"See on uskumatu, ma ei suuda seda uskuda," õhkas Cerundolo. "Olen üliõnnelik, et võitsin turniiri ja täitsin eesmärgi, milleni lootsin varem või hiljem jõuda. Aga ma ei suuda seda uskuda!"

Alates 1990. aastast ehk ATP Touri loomisest on vaid neli meest olnud turniiri võites madalama edetabelikohaga kui Cerundolo: 1998. aastal Adelaide'is triumfeerides oli Lleyton Hewitt tabelis 550., 2018. aastal Marrakechi turniiri võites oli Pablo Andujar 355., 2000. aastal Orlandos võidutsedes oli Fernando Gonzalez 352. ning 2004. aastal Houstoni turniiri võites oli Tommy Haas 349.

Viimane ATP mängija, kes enda debüüdil kohe turniirivõidu võttis, oli Santiago Ventura, kes 2004. aastal võitis Casablanca turniiri.

Tänu turniirivõidule tõusis Cerundolo maailma edetabelis 181. kohale. Ramos-Vinolas kerkis koha võrra ja on nüüd 46.

Enam kui kolmeaastase vaheaja järel jõudis taas turniirivõiduni belglane David Goffin, kes alistas Montpellier' finaalis Roberto Bautista Aguti 5:7, 6:4, 6:2. See on Goffini karjääri viies ATP turniirivõit, viimati oli ta võidukas 2017. aasta sügisel.

Goffin tõusis tänu võidule edetabelis koha võrra ja on nüüd 14., Bautista Agut jätkab 13. positsioonil.

21-aastane Austraaliat esindav Alexei Popyrin – kes muide alistas Austraalia lahtiste avaringis viiesetilises mängus Goffini – teenis karjääri esimese turniirivõidu, alistades Singapuri turniiri finaalis 4:6, 6:0, 6:2 Kasahstani eest mängiva Aleksandr Bubliku.

Popyrin kerkis tabelis 32 kohta ja paikneb nüüd 82. real, Bublik tegi kolmekohalise tõusu ja on nüüd maailma 43. reket.