Schwartzman nurjas vendade kuldse duubli, Rubljov jätkab võidulainel

Schwartzman alistas Buenos Aireses peetud turniiri finaalis Cerundolo veidi vähem kui pooleteise tunniga kindlalt 6:1, 6:2.

Schwartzman on varem kahel korral kodumaa turniiridel finaali jõudnud, aga seni oli ta pidanud kaotuse vastu võtma, nüüd sai ta lõpuks ka kodus turniirivõidu. Ühtekokku oli see Schwartzmani 11. ATP finaali ja neljas turniirivõit, seejuures oli ta kaotanud neli finaali järjest.

Turniiri kvalifikatsioonist alustanud 22-aastane Cerundolo mängis esimest korda ATP turniiri finaalis. Nädala jooksul viis kolmesetilist matši võitnud Cerundolo jaks oli aga finaaliks otsas ja tal ei õnnestunud noorema venna saavutust korrata.

Tänu finaalile tõusis aga Cerundolo 25 kohta ja on nüüd edetabelis 112. real. Tema vend Juan Manuel Cerundolo on 182. positsioonil.

Rotterdamis peetud ATP turniiril võidutses venelane Andrei Rubljov, kes alistas finaalis 7:6 (4), 6:4 ungarlase Marton Fucsovicsi.

23-aastasele Rubljovile on see neljas järjestikune ATP 500 taseme turniirivõit, ta on selle taseme turniiridel võitnud järjest 20 matši. ATP 500 turniire on peetud 2009. aastast ja pikim võiduseeria on Roger Federeril, kes võitis koguni 28 matši järjest. Teisel kohal on Andy Murray 21 järjestikuse võiduga ja kolmas ongi Rubljov.

Ühtlasi on maailma kaheksas reket Rubljov võitnud viimased seitse ATP finaali, milles ta on mänginud, ühtekokku on ta võitnud kaheksa turniiri.