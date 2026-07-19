X!

Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal alistas USA-s Lincolni Challenger 75 turniiri poolfinaalis hiinlase Yunchaokete Bu 2:6, 6:1, 7:6 (8:6) ning kindlustas koha finaalis. Eestlane tuli otsustavas setis välja 2:5 kaotusseisust ja päästis kohtumise jooksul kolm matšpalli.

Lajal oli Bu vastu tänavu muruväljakutel kahel korral kaotanud, kuid kolmandal omavahelisel kohtumisel õnnestus tal hiinlasest jagu saada. Avasett kuulus kindlalt Bu'le, ent teises setis haaras eestlane kiiresti eduseisu ja viis kohtumise otsustavasse setti, vahendas Tennisnet.ee.

Kolmandas setis juhtis Bu juba 5:2, kuid Lajal suutis murda vastase servi, viigistada seisu ning päästa seejärel oma servigeimil kolm matšpalli. Tie-break'is teenis eestlane lõpuks otsustavad punktid ning vormistas ligi kaks tundi ja 15 minutit kestnud mängu võidu.

Lajal lõi kohtumises 12 ässa ning võitis 78 protsenti esimese servi ja 56 protsenti teise servi punktidest. Punktide koguarvestuses jäi eestlane peale 89:78.

Finaalis kohtub maailma edetabelis 159. kohal paiknev Lajal austraallase Bernard Tomiciga, kes on endine maailma 17. reket ja neljakordne ATP-turniiri võitja. Turniirivõidu korral kordaks Lajal oma karjääri kõrgeimat ATP edetabelikohta – 145. positsiooni.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

tenniseuudised

10:32

Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

18.07

Ingrid Neel võttis veerandfinaalis vastu kaotuse

18.07

Lajal jõudis Lincolnis poolfinaali

17.07

Glinka langes Kanadas välja

16.07

Alcaraz plaanib vigastuspausi lõpetada augustis Cincinnatis

16.07

CAS pikendas Prantsusmaa tennisisti mängukeeldu

16.07

Lajal jätkab Lincolnis veerandfinaalis

15.07

Ingrid Neel sai Ateenas avaringis napi võidu

15.07

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

15.07

Lajal alustas USA-s keerulise võiduga

14.07

Glinka alustas Kanadas võiduga

13.07

15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

13.07

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

13.07

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:15

Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas

10:59

VAATA OTSE | Valgerannas selguvad tänavused Eesti golfimeistrid Uuendatud

10:50

RALLIBLOGI | Pajari ja Virves lähevad Rally Estonial võitu vormistama Uuendatud

10:32

Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

10:02

Tuchel: olime täiesti kurnatud, kuid meeskond näitas erakordset mentaliteeti

08:47

TÄNA OTSE | Kellest saab jalgpalli maailmameister?

08:47

Deschamps lõpetas ametiaja kaotusega: esimene poolaeg oli vastuvõetamatu

08:13

Eesti U-20 käsipallikoondis alistas Montenegro ja jõudis finaali

02:52

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

18.07

Algas oksjon Eesti sportlaste olümpiateekonna toetuseks

18.07

Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu" Uuendatud

18.07

Finaali eel ehitatakse üles Lionel Messi ja Lamine Yamali vastasseisu

18.07

WRC2 klassi liider Virves: üllatusi on rohkem kui tahaks Uuendatud

18.07

Aleks Lesk: Joosep on küllalt rahulik, liiga palju ei rahmelda

18.07

ETV spordisaade, 18. juuli

18.07

Metsmaker on U-18 EM-il esimese päeva järel neljas

18.07

Narva Trans pani võiduta seeriale punkti

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

18.07

Tour de France'il jätkub Pogacari soleerimine

18.07

Antonelli hõivas Spas parima stardikoha Uuendatud

loetumad

02:52

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

10:50

RALLIBLOGI | Pajari ja Virves lähevad Rally Estonial võitu vormistama Uuendatud

18.07

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

18.07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

18.07

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

18.07

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

18.07

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo