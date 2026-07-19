Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

Eesti esireket Mark Lajal alistas USA-s Lincolni Challenger 75 turniiri poolfinaalis hiinlase Yunchaokete Bu 2:6, 6:1, 7:6 (8:6) ning kindlustas koha finaalis. Eestlane tuli otsustavas setis välja 2:5 kaotusseisust ja päästis kohtumise jooksul kolm matšpalli.

Lajal oli Bu vastu tänavu muruväljakutel kahel korral kaotanud, kuid kolmandal omavahelisel kohtumisel õnnestus tal hiinlasest jagu saada. Avasett kuulus kindlalt Bu'le, ent teises setis haaras eestlane kiiresti eduseisu ja viis kohtumise otsustavasse setti, vahendas Tennisnet.ee.

Kolmandas setis juhtis Bu juba 5:2, kuid Lajal suutis murda vastase servi, viigistada seisu ning päästa seejärel oma servigeimil kolm matšpalli. Tie-break'is teenis eestlane lõpuks otsustavad punktid ning vormistas ligi kaks tundi ja 15 minutit kestnud mängu võidu.

Lajal lõi kohtumises 12 ässa ning võitis 78 protsenti esimese servi ja 56 protsenti teise servi punktidest. Punktide koguarvestuses jäi eestlane peale 89:78.

Finaalis kohtub maailma edetabelis 159. kohal paiknev Lajal austraallase Bernard Tomiciga, kes on endine maailma 17. reket ja neljakordne ATP-turniiri võitja. Turniirivõidu korral kordaks Lajal oma karjääri kõrgeimat ATP edetabelikohta – 145. positsiooni.