Kontaveidile kaotanud Watson: Aneti tugevus on kindlasti tema serv

"See oli väga raske mäng. Anett mängis väga hästi, eriti servil ja tõrjel, see pani mind tihti pinge alla," tunnistas Watson pressikonverentsil. "See oli tasavägine mäng ja tundsin, et mul olid teises setis võimalused, et matš võita, aga ma ei suutnud neid ära kasutada. Olen pettunud, et kaotasin."

"Meil oli palju kiireid ja lühikesi punkte, eriti kuna servisime mõlemad üsna hästi. Aneti tugevus on kindlasti tema serv, mille paigutus on tal väga hea. Minu üks tugevusi on tõrje, aga tundsin, et täna ei saanud ma üldse servi kätte ja isegi kui sain, ei olnud mul õiget rütmi, et korralikult tõrjuda," jätkas Watson. "Mõned üksikud punktid võinuks tulemust mõjutada. Aga ma andsin endast täna kõik, ta on raske vastane. Mitmed minu servid olid sellised, millega teiste vastu oleksin teeninud lihtsa punkti, aga tema vastu see ei õnnestunud, ta sai palli mängu."

Watson avaldas, et päev varem tabasid teda paarismängus selja- ja vaagnakrambid, aga mängu Kontaveidiga see ei seganud. "Võtsin eile õhtul valuvaigisteid ja põletikuvastaseid tablette ja see ei seganud mind mängus üldse, tabletid aitasid," kinnitas ta. "Keskendun nüüd paarismängule. Loodetavasti pole see pikaajaline probleem ega mõjuta mu järgmisi mänge."