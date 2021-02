Kvalifikatsioonist alustanud venelane jõudis oma esimesel suurel slämmil veerandfinaali

Kuigi kahe seti järel võis tunduda, et 20. asetusega Auger-Aliassime teenib Margaret Court Arenal 27-aastase venelase üle kerge võidu, siis pööras Karatsev seisu enda kasuks, olles ühtlasi kolmas kvalifikatsioonist alustanud mängija, kes on profitennise ajastul jõudnud Austraalia lahtistel veerandfinaali. Viimati sai sellega hakkama Goran Ivanisevic 1989. aastal. Lisaks on Karatsev Alex Radulescu järel üle 25 aasta esimene tennisist, kes on jõudnud suure slämmi turniiri debüüdil nii kaugele. Rumeenlane sai sama tulemusega hakkama Wimbledoni turniiril.

"Alguses oli vastasega väga raske mängida. Ta on väga hea ja mängis väga kiiresti. Mul kulus enda rütmi leidmiseks kaks setti," tunnistas Karatsev peale võitu. "Ma panin sellesse matši kogu oma südame ja olen väga õnnelik."

Vaadates veel ajalukku, siis on Karatsev viimase 30 aasta jooksul madalaima edetabelikohaga mängija, kes on Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud. 1991. aastal oli Patrick McEnroe samuti 114. positsioonil.

Järgmises ringis kohtub venelane kas Dominic Thiemi (ATP 3.) või Grigor Dimitroviga (ATP 21.).