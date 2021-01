Kolm positiivset koroonaproovi paneb 47 tennisisti täielikku karantiini

Tennisistid võtsid sel nädalal ette tee Austraaliasse, kus veebruari algul peetakse aasta esimene suure slämmi turniir. Kohale jõudes andsid positiivse koroonaproovi kolm isikut, mis tähendab, et 47 tennisisti on suunatud rangesse karantiini.

Ranged koroonaviiruse leviku tõkestamise reeglid nägid mängijatele niigi ette 14 päeva pikkust karantiini, kuid lisatud oli klausel, mis lubas neil päevas viieks tunniks välja treeningutele minna. 47 mängijal, kes viibisid Austraaliasse jõudnud tšarterlennul kolme positiivse koroonaproovi andnud inimesega samal pardal, on see võimalus nüüd ära võetud.

Tšarterlennud, mille pardal olid koroonaviirusega inimesed, jõudsid Austraaliasse Los Angelesest ja Abu Dhabist. Üks koroonapositiivse proovi andja oli lennumeeskonna liige. Mäletatavasti peeti naistele viimane turniir just Abu Dhabis, kus osales ka Anett Kontaveit. Kas Eesti esinumber on 47 mängija seas, kes peab jääma rangesse karantiini, ei ole teada. Eneseisolatsiooni tuleb aga kindlasti jääda näiteks kahekordsel Austraalia lahtiste võitjal Victoria Azarenkal, US Openi tšempionil Sloane Stephensil ja Marta Kostjukil.