Bolšunov süüdistab soomlast ja katkist varustust

Lahti teatesõidu lõpus jagelesid Soome ankrumees Mäki ja Bolšunov heitluses teisele kohale raja pärast. Frustreerunud Bolšunov äigas temast möödunud Mäki suunas kepiga ja sõitis talle pärast finišijoont otsa, mille peale otsustati Venemaa võistkonna tulemus tühistada.

"Muidugi kahetsen juhtunut. Mõistan, et minu finišijärgne käitumine ei olnud õige, kahetsen seda ja ei korda seda tulevikus," rääkis Bolšunov teisipäeval intervjuus NRK-le.

"Kui finišijoone ületasin, tahtsin Mäkiga juhtunust rääkida ja temalt aru pärida, miks ta nii tegi. Minu suusad olid väga kiired ja kui tahtsin peatuda, läks suusaklamber katki. Ma ei tahtnud teda pikali sõita, tahtsin temaga lihtsalt rääkida," lisas venelane.

"Nägin, mis juhtus enne finišit ja arvan, et Mäki mängis ebaausalt. Ta blokeeris mind tahtlikult, arvan seda jätkuvalt," sõnas MK-sarja üldliider siiski.

Lahti MK-etapi võitis Norra koosseisus Paal Golberg, Emil Iversen, Sjur Röthe ja Simen Hegstad Krüger. Teiseks tuli Soome ja Venemaa eliitvõistkonna disklahvi järel tuli kolmandaks Venemaa II tiim.

"Aktsepteerin žürii otsust," kommenteeris Bolšunov diskvalifitseerimist. "Käitusin finiši järel valesti, aga samas ei mõista, miks ei saanud soomlane oma eksimuse eest disklahvi."

Venelasega on samal meelel näiteks rootslaste SVT ekspert Mathias Fredriksson, kelle sõnul ei ole vaieldav, et Mäki blokeeris Bolšunovi reeglitevastaselt. Samas on rahvusvaheline suusaliit FIS otsustanud, et soomlasele karistusi ei järgne.

"Mäki oleks tõesti saanud valida teise raja. See oleks täiuslikus maailmas ka juhtunud, aga tegemist on siiski tipptasemel võistlusega. Ma ei tea, kes oleks nii teinud heitluses pjedestaalikoha pärast," kommenteeris Iltalehtile FIS-i võistlusdirektor Pierre Mignerey.

Intsident videos:

To be clear to any kids and coaches watching: This tackle by Bolshunov is not okay. If a U.S. athlete did this, they'd be sent home and removed from the team. A disqualification would just be the beginning of their problems. @FISCrossCountrypic.twitter.com/3FgfqqB5yC