Marten Liiv: peaksin jääma A-divisjoni pidama

Laupäeval tuli esikoht B-grupi 500 meetri võistlusel ja pühapäeval järgnes sellele teine koht 1000 meetri B-grupi võistlusel. Kirsiks tordiks oli järgnenud eliitgrupi 500 meetri võistlus, kus sündis Eesti rekord 35,259 ja mis tõi 14. koha.

"Emotsioonid on ikka head. Kõige rohkem valmistab rõõmu see, et olin 14. See tähendab seda, et ma peaks jääma A-divisjoni. Ei tohiks välja kukkuda, kuna punkte on piisavalt," lausus Liiv intervjuus Vikerraadiole.

"Päris palju oli vastaste kukkumisi, aga emotsioonid olid üldiselt laes. Treener oli väga õnnelik ja heameelt tegi see, et tiimikaaslane oli täna kolmas. Meil läheb päris hästi."

"Sel nädalal oli jää kiirem kui eelmisel nädalal EM-il. Oli üks paremaid MK-sid," võttis eestlane nädalalõpu kokku. "Ma olin 1000 meetris ka teine. See tähendab seda, et järgmisel nädalal sõidan 1000 meetris ka A-divisjonis."

"Selle hooaja põhieesmärk oli keskenduda MM-ile 1000 meetris, aga liigub sinnapoole, et on kohta ka 500 meetris."

Liiv nõustub, et vorm tundub olevat hea. "Kui võrrelda eelmise hooajaga, siis sel hooajal näitan stabiilsemaid aegu. Eelmisel hooajal oli üks võistlus viiest-kuuest hea - viimane MK-etapp Calgarys."

"Sel hooajal olen sõitnud viitsada ja tuhandet üsna samasse aega. Selle üle on mul väga hea meel. Ma arvan, et arenguruumi on veel palju."

Järgmisel nädalal sõidetakse Heerenveenis veel üks MK-etapp, millele järgneb vaba nädal ja seejärel tuleb hooaja peaeesmärk ehk MM.