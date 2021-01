Uisutreener Mart Markus: Marten Liivi start on läinud tunduvalt paremaks

Tallinnas Lasnamäel asuval 400 meetrisel kiiruisutamise rajal treeninguid vedav Mart Markus kiidab Hollandis harjutava Eesti koondise esinumbri Marten Liivi talviseid starte. Euroopa meistrivõistlustel, kus Liiv sai sprindi mitmevõistluses üheksanda koha, oli Markus tiimi juhiks. Kui EM-il sähvatas Liiv põhidistantsil 1000 meetris, siis nüüd MK-etapil 500 meetris.

"Marten on arenenud sel aastal just ka 500 meetris väga palju. Ta on palju kiirust juurde saanud. Tema start on tunduvalt parem võrreldes siin eelmiste aastatega. Kui midagi miinus poolele tuua, siis võib-olla 1000 meetri teine ring, mis pole võib-olla nii kiire, kui on varem olnud," rääkis Markus intervjuus ERR-ile. "Ta on treeneriga seda palju rääkinud ja nemad arvavad, et see on nõrga rattasõidupõhja viga. Eelmistel aastatel pole ta nii tugevat rattatrenni suvel teinud. Ma arvan, et see on ikkagi treenitav ja see 1000 meetri teine ring tuleb varsti ka väga hästi välja."

EM-il jälgis Markus ka 21-aastase Kristiine Kalevi debüüti täiskasvanute konkurentsis, mis andis suures mitmevõistluses eelviimase, 19. koha.

"Sellest sügisest treenib ta Inzellis koos Joonas Valgega, kelle me siit Tallinnast minema saatsime, et ta saaks kiire jää peal treenida ja samuti saab ta seal normaalselt võistelda. Kristiine puhul - ta on noor ja tal on veel mitu aastat U-23 vanuseklassis sõita. Ma ise loodan, et selle hooaja põhieesmärk võiks olla, et ta sõidab MK-normid üle. Ta on praegu MK-normid üle sõitnud ühisstardis ja loodan, et ta saab ka mõnes üksikdistantsis järgmisel hooajal MK-karusellis juba kaasa teha," rääkis Markus, kelle käe all treenib Tallinnas üle 30 kiiruisutaja ja talente paistab nagu näiteks 11-aastane Viktoria Pagar.

"Näiteks siin üks tüdruk sõidab 11-aastaselt kiiremaid aegu, kui Marten Liiv omal ajal," jätkas Markus. "See on juba mingi näitaja, olles maailma omavauste hooaja edetabelis kolmas. Noori tuleb peale ja paarkümmend tükki on täitsa sellised, kes võtavad asja väga tõsiselt ja võistlevad nii talvel kui suvel ning tahavad olla järgmised Saskiad (Alusalu) ja Martenid."