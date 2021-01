Tänak: esimesel katsel sõitsin kivile otsa, teisel läks rehv aeglaselt tühjaks

Tänakul purunes kohe avakatse alguses rehv ja ta kaotas taas liidriks tõusnud Sebastien Ogier'le (Toyota) poolteist minutit. Teisel katsel purunes teinegi rehv ja nii langes Tänak punktikohalt välja, hiljem teatas Hyundai, et eestlane peab ralli pooleli jätma.

"Kahjuks järjekordne varajane lõpp meie jaoks Monte Carlos," ütles Tänak. "Esimesel kiiruskatsel sõitsin ma kivile või millelegi sarnasele otsa ja kahjustasin oma rehvi, mis põhjustas selle purunemise. Teisel katsel läks rehv väga aeglaselt tühjaks. Me üritasime esimest kahjustatud rehvi tagasi panna, aga see ei kestnud. Me ei suutnud midagi paremini teha. Jõudsime küll autoparki, aga masin ei olnud enam sõidukõlbulik. Kuna meil pole homme võimalik enam ralliga liituda, siis see on meie jaoks selle ralli lõpp."

Tänak - Järveoja pidid Monte Carlo ralli katkestama ka mullu, mistõttu jääb Eesti ekipaaž teist aastat järjest hooaja avaetapil nullile.