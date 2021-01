Tänak läks laupäevale vastu kolmandalt kohalt, ralli liidrist Elfyn Evansist (Toyota) 25,3 sekundi kaugusel. Rasketes oludes sõidetud päeva avakatsel, 18,31-kilomeetrisel La Breole - Selonnet'l, purunes eestlasel aga vasak esirehv.

"See juhtus suhteliselt kohe pärast katse starti. Tegin kohe alguses pirueti ja järgmises sisekurvis oli lahtine kivi. Muidugi sõitsin sellele otsa. Ilus hommik," ütles Tänak WRC otseülekandes sarkastiliselt naerdes.

Kõik Hyundai sõitjad alustasid päeva ühe varurehviga, aga päeva teisel katsel purunes eestlasel ka vasak tagarehv. Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja panid selle asemele alla eelmise katse rehvijäägi ja veeresid sisuliselt veljel liikudes üle finišijoone katsevõidu teeninud Thierry Neuville'ist ligi üheksa minutit aeglasemalt.

Enne 80-kilomeetrist ülesõitu panid Tänak - Järveoja alla teisel katsel purunenud rehvi ja jõudsid küll tagasi hooldusalasse, aga kell pool üks päeval andis Hyundai rallitiim teada, et eestlased peavad siiski võistluse pooleli jätma. Vastavalt reeglitele ei saa nad ka pühapäeval superrallisüsteemis jätkata, mis tähendab, et lisa ei saa koguda ka punktikatselt.

Tänak - Järveoja pidid Monte Carlo ralli katkestama ka mullu, mistõttu jääb Eesti ekipaaž teist aastat järjest hooaja avaetapil nullile.

