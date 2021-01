Ogier: oli hea päev, kuid mitte täiuslik

"Meie jaoks oli hea päev, kuid mitte täiuslik," tunnistas Ogier. "Esimene kiiruskatse läks keerulistes oludes väga hästi. Ma pingutasin kõvasti ja olin finišijoont ületades õnnelik. Mul on hea meel, et suutsin autot sellise kiiruse juures teel hoida. Teine kiiruskatse oli meie jaoks juba palju keerulisem. Olud olid väga ekstreemsed ja mu masinal ei olnud üldse pidamist. Me kaotasime seal oluliselt aega võrreldes teistega. Võib-olla ei saanud me ka rehvide haldamisega ideaalselt hakkama, aga need on uued ja me alles õpime."

"Viimasel kiiruskatsel muutusid olud märgatavalt. Õnneks tegin ma puhta sõidu. Kõige olulisem on, et me juhime ja seda peame me nüüd ka viimasel päeval hoidma," lisas Ogier.

Enne pühapäevast võistluspäeva on Ogier' edu Evansi ees 13 sekundit, kolmas on Kalle Rovanperä (56,8).