Austraalia lahtised: kaks tennisisti andsid positiivse koroonaproovi

8. veebruaril algava suurturniiri eel on Austraaliasse reisinud üle 1200 inimese, nende seas mängijad, treenerid, teenindav personal ja ametnikud. Lisaks kahele teisipäeval positiivse koroonaproovi andnud mängijale on viirusega nakatunud ka üks mitte-mängijast osaline, vahendab BBC.

Austraalia lahtiste korraldajad olid juba eelnevalt karantiini suunanud kolme tšarterlennuga riiki saabunud 72 mängijat, sest reisijate seas tuvastati kolm koroonapositiivset. Tennisistid peavad nüüd veetma kaks nädalat hotellitoas eneseisolatsioonis, saamata erinevalt teistest osavõtjatest õues treenida.

Range karantiininõue on tekitanud mitmetes mängijates meelehärmi. Näiteks meeste maailma esireket Novak Djokovic esitas esmaspäeval korraldajatele rida nõudmisi piirangute leevendamiseks, ent serblase säärased ettepanekud sattusid koheselt kriitikatule alla. Oma pahameelt Djokovici suhtumise osas avaldasid nii Austraalia tennisist Nick Kyrgios kui ka slämmiturniiri võõrustava Victoria osariigi ametnikud, kelle sõnul profisportlased erikohtlemist ei saa, rõhutades esmase prioriteedina laiema avalikkuse turvalisust.

Austraalia lahtiste korraldajate sõnul on enamus turniiril osalevast 500 mängijast rangeid nõudeid aktsepteerinud. Kahekordne Austraalia lahtiste võitja Viktoria Azarenka, kes peab samuti viibima hotellitoas eneseisolatsioonis, kutsus kolleege üles mõistlikkusele. "Palun, et mu kolleegid tuleksid vastu kohalikule kogukonnale, kes on pidanud pikalt elama rangete piirangutega. Kutsun oma kaasmängijad üles koostööle korraldajatega," lausus valgevenelanna teisipäeval tehtud avalduses.

Ometigi on aga mängijaid, kes praeguste tingimustega sugugi ei nõustu. Hispaanlane Robert Bautista Agut nõustus raadiointervjuus väitega, et karantiin on justkui vangla. "Neil inimestel puudub igasugune ettekujutus tennisest, harjutamisest, kõigest. See on täielik katastroof," lausus maailma 13. reket. "Seda ei kontrolli Austraalia tenniseliit, vaid ametnikud valitsuses. Ma ei kujuta, et pean kaks nädalat nõnda veetma."

Austraalia poliitikute sõnul tuleb tennisetähtedel näha suuremat pilti. "Muidugi pole meeldiv olla niivõrd kaua hotellitoas kinni, aga ma arvan, et neil tuleb sellega lihtsalt toime tulla," kommenteeris parlamendisaadik Bill Shorten. "COVID on olnud šokeeriv. Inimesi on sellepärast surma saanud, inimesed on sellepärast kaotanud töö ning nüüd on sul ärahellitatud jõmpsikad, kes kurdavad enda tingimuste üle."

Austraalia lahtiste slämmiturniir algab 8. ja lõppeb 21. veebruaril.