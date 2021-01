Austraalia tenniseliit kinnitas, et kannab mängijate karantiini kulud

Austraalia tenniseliit (TA) avaldas, et nemad maksavad kinni aasta esimese suure slämmi turniiri eel karantiinis viibivate sportlaste kulud.

Austraalia lahtiste meistrivõistluste tegevjuhi Craig Tiley sõnul aitab rahastamisega ka Victoria osariigi valitsus. "Me saame ilmselt järgmise nädala lõpuks teada, kui suured need kulutused on," ütles Tiley.

Victoria hädaabiteenistuste minister Lisa Neville täpsustas, et suure tõenäosusega pole Austraalia maksumaksjad nõus karantiinikulude katmisega. "Ma tahan, et kõik oleks arusaadav. Mängijate isolatsiooni kulud katab täielikult tenniseliit," ütles Neville.

Austraalia tenniseliit viitas omakorda avaldusele, kus on kirjas: "TA rahastab Austraalia lahtiste karantiiniprogrammi. Victoria osariigi valitsuse toetus on käimasolevate aruteludega rahastamise osas samuti seotud, kuna suure slämmi turniir aitab Melbourne'is edendada linna ja riiki nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt."

Võistlejate karantiinis viibimise kulud on ligi 25,5 miljonit eurot.