Andy Murray jääb Austraalia lahtistelt kõrvale

Viiekordne Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste finalist Andy Murray teatas reedel, et ei osale positiivse koroonaproovi tõttu aasta esimesel slämmiturniiril.

"Mul on kahju teatada, et olen sunnitud Austraalia lahtised vahele jätma," lausus 33-aastane endine maailma esireket Briti meediale. "Oleme olnud korraldajatega pidevas dialoogis, et luua mingit sorti paindlikud karantiinitingimused, ent sellest ei saanud asja."

Tänavustele Austraalia lahtistele vabapääsme teeninud kolmekordne slämmivõitja andis positiivse koroonaproovi eelmisel nädalal ja viibib hetkel Londoni lähistel kodus eneseisolatsioonis.

Aasta esimene slämmiturniir Melbourne'is algab 8. veebruaril.