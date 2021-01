Murray positiivne koroonaproov seab Austraalia lahtised kahtluse alla

33-aastane Murray oli valmis lendama tšarterlennuga Melbourne'i, kui sai teada, et tema koroonaproov osutus positiivseks ja tal tuleb jääda koju Londonisse karantiini. Haigussümptomeid Murrayl ei ole ning viiel korral Austraalia lahtiste finaalis teise kohaga leppima pidanud tennisist loodab võistlusele reisida hiljem. Aasta esimene suure slämmi turniir algab 8. veebruaril.

Kõik tennisistid, kes Austraaliasse kohale jõuavad, peavad tegema koroonatesti ning jääma seejärel 14 päevaks isolatsiooni. Murray loo kurioosium seisneb aga selles, et kuigi reeglites on kirjas, et Austraaliasse võivad lennata vaid tennisistid, kelle koroonaproov on negatiivne, lubati pardale siiski ameeriklane Tennys Sandgren.

Maailma 50. reket, kes on jõudnud kahel korral Austraalia lahtistel veerandfinaali, kirjutas sotsiaalmeedias, et andis positiivse koroonatesti novembris ja esmaspäeval. Kuna teine proov võib püsida positiivne veel kuid peale esimest haigestumist, lubasid võistluse korraldajad Sandgreni Austraaliasse eriloal.