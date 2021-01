Djokovic esitas korraldajatele rida nõudmisi piirangute leevendamiseks

Maailma esireket Djokovic saatis Austraalia lahtiste direktorile Craig Tileyle kirja, kus palus toetust täiskarantiini sattunud mängijatele, kelle hulgas on ka Eesti esireket Anett Kontaveit.

Djokovic tegi ettepaneku, et kõikidele täiskarantiini jäänud mängijatele tuuakse hotellitubadesse ettevalmistuseks vajalik spordi- ja treeningvarustus, neile antakse korralikku täisväärtuslikku toitu, treeneritel lubatakse neid külastada, kui eelnevad koroonatestid on olnud negatiivsed, treenerid ja nende õpilased võivad viibida hotellis samal korrusel, treeningute läbiviimiseks võiks võimalikult palju mängijaid viia tenniseväljakuga eramutesse ning lisaks võiks vähendada kõikidel karantiinis olemise aega.

Victoria osariigi peaminister Dan Andrews lükkas Djokovici nõudmised tagasi. "Inimestel on õigus esitada ettepanekuid, kuid vastus on eitav. Juba eelnevalt olid reeglid kindlalt paika pandud. Kuigi mängijatele võib tunduda, et vahepeal on reegleid muudetud, siis sellel argumendil pole alust," ütles Andrews. "Hoolimata mängijate nurisemisest, kehtivad reeglid kõikidele."

Mäletatavasti nakatus Djokovic ise koroonaviirusega juunis peale Adria Touri turniiri korraldamist kodumaal Serbias ja Horvaatias, kus isolatsioonireeglitest kinni ei peetud. Austraaliasse jõudes maandus esireket Melbourne'i asemel hoopis Adelaide'is, et osaleda sealsel näidisturniiril ja ühtlasi pakuti seal võistlejatele ka paremaid tingimusi. "Näiteks kui Daniil Medvedev ja Alexander Zverev võisid endaga kaasa võtta kaks inimest, siis Nadalil ja Djokovicil on neid kümme," ütles Philipp Oswald, kes on samuti karmis täiskarantiinis. "Lisaks on neil hotellides jõusaalid, mis tähendas, et nad poleks pidanud jõuharjutusi ära tegema viie tunni sees, mis lihtsalt eneseisolatsioonis mängijatele treeninguteks lubati. Teistes mängijates tekitab see tõsist pahameelt."

Lisaks Djokovicile on Adelaide'is veel Serena Williams, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep ja Naomi Osaka.

Vaatamata sellele, et 72 mängijat ei saa 14 päeva jooksul tenniseväljakul harjutada, kinnitas Tiley, et suure slämmi turniiri edasi ei lükata, kuna selle algus on niigi kolm nädalat hiljem kui tavaliselt. Üle aga vaadatakse soojendusturniiride toimumisajad. Austraalia lahtised algavad 8. veebruaril.