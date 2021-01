Nadal ja mullune finalist peavad Austraalias treeneriteta hakkama saama

Austraalia lahtised meistrivõistlused toimuvad 8. - 21. veebruarini Melbourne Parkis. Enne seda alustatakse samas kohas 31. jaanuarist soojendusturniiridega, mille eel tuleb sportlastel ja teistel võistlusega seotud isikutel püsida 14 päeva eneseisolatsioonis. Nadali treener Carlos Moya otsustas rangete piirangute tõttu Austraaliasse mitte reisida.

"Arutasime teemat Rafaga ning otsustasime, et ma ei lenda meeskonnaga Austraaliasse," teatas endine esinumber Moya sotsiaalmeedias. "Ma jälgin turniiri kodust, kuhu jään oma pere, vanemate ja lastega. Soovin tenniseperele võistluseks edu!"

Lisaks ei sõida võistlusele Thiemi treener Nicolas Massu, kes andis positiivse koroonaproovi. "Enne Tšiilist lendama asumist saime sellise üllatuse, et Nicolas on nakatunud koroonaviirusega," rääkis Dominici isa Wolfgang. "Ta annab uue testi mõne päeva pärast. Loodame, et see on negatiivne ja ta saab meiega liituda nii pea kui võimalik."

Mullu kaotas Thiem Austraalia lahtiste finaalis maailma esireketile Novak Djokovicile. Tänavuseks turniiriks treenib ta 14 päeva pikkuse karantiini ajal Dennis Novakiga. Suurvõistluseks valmistujad võivad hotellitubadest lahkuda täpselt viieks tunniks.